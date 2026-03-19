Коли розпочнуть будувати у Харкові підземний дитсадок, повідомили у мерії

Будівництво першого підземного дитячого садка в Харкові планують розпочати вже найближчим часом, зазначила під час брифінгу директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

За словами Деменко, роботи розпочнуть “як тільки дозволить погода”. Вона також заявила, що домовленості щодо фінансування вже є.

“Це буде співфінансування 50 на 50. Є чітка домовленість. Ігор Олександрович особисто спілкувався з міністрами і сказав, що ми готові. 50% фінансує місто, 50% – міністерство. Хоча нині ми можемо розраховувати на субвенцію і на 10%. Тут ми пішли назустріч, бо це буде перший садочок в Україні”, – сказала Деменко.

Нагадаємо, раніше мер Ігор Терехов повідомляв, що будівництво підземного дитячого садка з нуля обійдеться вдвічі дорожче за будівництво підземної школи. Міський голова також неодноразово заявляв, що реалізувати проєкт без додаткової фінансової допомоги Харків не зможе. 3 грудня 2025 року Терехов повідомив, що є попередні домовленості з Міністерством освіти щодо співфінансування проєкту.

Вона також повідомила, що у Харкові продовжують зводити підземні школи – дві вже на фінальному етапі будівництва.

“Думаю, що вони до кінця весни будуть готові. І дві школи розпочинають будувати, тобто це буде чотири школи. Це буде десь 5,5-6 тисяч дітей додатково”, – розповіли у мерії.

Зазначимо, наразі у Харкові функціонує 21 безпечний простір: шість ПРУ під школами, сім осередків метрошколи та вісім збудованих з нуля підземних шкіл.