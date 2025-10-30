Харків не зможе побудувати підземний дитсадок за власні кошти

Будівництво підземного дитячого садка обійдеться вдвічі дорожче, ніж будівництво школи, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов. І реалізувати проєкт без додаткової фінансової допомоги Харків не зможе.

“Сьогодні нам необхідно будувати дитячі садки. І сьогодні неможливо одному місту власним коштом побудувати. Ми вже розробили проєктно-кошторисну документацію, повністю затвердили цю проєктно-кошторисну документацію, пройшли всі необхідні експертизи. І хочу вам сказати, що такий дитячий садок дуже дорого коштує”, – зазначив мер.

За його підрахунками, підземна школа на 1200 учнів у середньому коштує 110 мільйонів гривень. Тим часом підземний дитячий садок – 250 мільйонів гривень. При цьому знаходитись там зможуть лише 120 дітей.

“Так, ми власним коштом розробили проєктно-кошторисну документацію, затвердили її і звернулися і до уряду, і до наших міжнародних партнерів з проханням, щоб профінансували”, – сказав Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Також він пояснив, через що вартість такого об’єкта є досить високою.

“Є нормативи, за якими може перебувати настільки великий час дитина під землею. Тобто, дуже складне обладнання, дуже дорого коштує це обладнання. Тому що це здоров’я та життя дітей, вони маленькі, їм потрібно відпочивати, окремий харчоблок потрібен”, – додав міський голова.