Перші хвилини у дитсадку в Харкові після атаки 22 жовтня – відео з бодікамер

Події 20:55   23.10.2025
Оксана Якушко
Як рятували малюків із дитсадка у Харкові під загрозою повторного удару показала патрульна поліція Харківської області.

Патрульні показали те, що їм довелося побачити і пережити у перші хвилини після прямого влучання ворожого безпілотника в дитячий садок.

Патрульні, які працювали серед руїн, диму та дитячого плачу, виносили якомога швидше малечу з укриття зруйнованого дитячого садочку та прямували до іншого бомбосховища.

«Я хочу до мами!», «Швидше, швидше!», «Я не помру?» – все це казали маленькі діти, яких 22 жовтня 2025 року рятували харківські копи.

Відео: патрульна поліція Харківської області

Нагадаємо, дитячий садочок постраждав внаслідок повітряної атаки російських військових у Харкові. Три вибухи пролунали в місті близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомив: відбувається атака «шахедів». Й невдовзі уточнив: прилетіло по будівлі в Холодногірському районі, в якій працює приватний дитячий садочок. За даними обласної прокуратури, було три безпілотники типу «Герань-2». Й, як повідомив Терехов, усі вони поцілили в одну будівлю, внаслідок чого другий поверх повністю склався й розпочалася пожежа. Виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття. Всіх 48 дітей евакуювали. Постраждалих серед них немає. Однак не минулося без жертв серед дорослих. Поряд із будівлею під час атаки працювали комунальники, зокрема прибирав вулицю 42-річний озеленювач КП «Шляхрембуд» – він загинув. Ще девʼятеро людей — троє чоловіків і шість жінок — постраждали. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, чотирьох постраждалих ушпиталили. Пошкоджень зазнали щонайменше 11 будівель. На яких підставах працював постраждалий дитсадок – з’ясує слідство, прокоментував Терехов.

Читайте також: Чи розпочнуть опалювальний сезон у Харкові пізніше через удари? Відповідь мера

Автор: Оксана Якушко
