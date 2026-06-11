Харківським зенітникам закупили партію РЕБ (відео)

Харківській зенітній ракетній бригаді передали засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Відео опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що обладнання закупили спільно з Міністерством оборони та платформою United24.

“Сьогодні засоби РЕБ є одним із ключових елементів захисту як позицій наших військових на передовій, так і цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури в громадах, віддалених від лінії фронту”, – написав Синєгубов.

Відео: пресслужба ХОВА

Зазначимо, останнім часом найактивніше Харків та область російська армія атакує дронами. У прикордонні та на прифронтових територіях – це FPV, а також “молнии”. Такі безпілотники долітають і до Харкова. Через загрозу FPV перекрита частина окружної Харкова – зараз там монтують антидронову сітку на ділянці, яку раніше не змогли закрити з технічних причин. Відкрити дорогу ХОВА обіцяє до середини червня, проте цивільному транспорту все одно не рекомендуватимуть там їздити, оскільки від великих дронів (наприклад, “ланцетів”) сітка не захистить.