Харківським зенітникам закупили партію РЕБ (відео)
Харківській зенітній ракетній бригаді передали засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Відео опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що обладнання закупили спільно з Міністерством оборони та платформою United24.
“Сьогодні засоби РЕБ є одним із ключових елементів захисту як позицій наших військових на передовій, так і цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури в громадах, віддалених від лінії фронту”, – написав Синєгубов.
Відео: пресслужба ХОВА
Зазначимо, останнім часом найактивніше Харків та область російська армія атакує дронами. У прикордонні та на прифронтових територіях – це FPV, а також “молнии”. Такі безпілотники долітають і до Харкова. Через загрозу FPV перекрита частина окружної Харкова – зараз там монтують антидронову сітку на ділянці, яку раніше не змогли закрити з технічних причин. Відкрити дорогу ХОВА обіцяє до середини червня, проте цивільному транспорту все одно не рекомендуватимуть там їздити, оскільки від великих дронів (наприклад, “ланцетів”) сітка не захистить.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: новини Харкова, Олег Синегубов, РЭБ, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 17:09;