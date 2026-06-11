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Харківським зенітникам закупили партію РЕБ (відео)

Фронт 17:09   11.06.2026
Оксана Горун
Харківським зенітникам закупили партію РЕБ (відео) Фото: пресслужба ХОВА

Харківській зенітній ракетній бригаді передали засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Відео опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що обладнання закупили спільно з Міністерством оборони та платформою United24.

“Сьогодні засоби РЕБ є одним із ключових елементів захисту як позицій наших військових на передовій, так і цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури в громадах, віддалених від лінії фронту”, – написав Синєгубов.

Відео: пресслужба ХОВА

Зазначимо, останнім часом найактивніше Харків та область російська армія атакує дронами. У прикордонні та на прифронтових територіях – це FPV, а також “молнии”. Такі безпілотники долітають і до Харкова. Через загрозу FPV перекрита частина окружної Харкова – зараз там монтують антидронову сітку на ділянці, яку раніше не змогли закрити з технічних причин. Відкрити дорогу ХОВА обіцяє до середини червня, проте цивільному транспорту все одно не рекомендуватимуть там їздити, оскільки від великих дронів (наприклад, “ланцетів”) сітка не захистить.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 17:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківській зенітній ракетній бригаді передали засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Відео опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов".