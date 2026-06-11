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Частину траси перекрили на Харківщині: схема об’їзду

Суспільство 18:05   11.06.2026
Оксана Горун
Частину траси перекрили на Харківщині: схема об’їзду Фото: ХМР

Частина дороги Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегичівка тимчасово буде непроїзна. Причина – в аварійному стані водопропускної труби на ділянці км 89+160 – км 97+013.

Про перекриття руху попередила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

“Об’їзд закритої ділянки здійснюється автомобільними дорогами загального користування місцевого значення С212220 «Під’їзд до села Киселі» (2,2 км) та С212203 «Кам’янка-Киселі» (7,3 км) відповідно до схеми об’їзду”, – повідомили шляховики.

Схема об'їзду перекритої траси у Харківській області
Ілюстрація: СВіРІ в Харківській області

Про відкриття руху повідомлять додатково.

Нагадаємо, залишається перекритою частина окружної дороги Харкова – на півночі від міста, на ділянці від виїзду із Північної Салтівки до розв’язки в районі екопарку. Причина – у небезпеці атаки FPV-дронів. Зараз там закривають антидроновою сіткою ділянку, яку з технічних причин не прикрили раніше.

Читайте також:  Коли відкриють частину харківської окружної: відповідь Служби відновлення

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 18:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Частина дороги Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегичівка тимчасово буде непроїзна. Причина – в аварійному стані водопропускної труби на ділянці км 89+160 – км 97+013".