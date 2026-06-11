Часть трассы перекрыли в Харьковской области: схема объезда
Часть дороги Шевченково-Балаклия-Первомайский-Кегичевка временно будет непроездной. Причина — в аварийном состоянии водопропускной трубы на участке км 89+160 – км 97+013.
О перекрытии движения предупредила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
«Объезд закрытого участка осуществляется автомобильными дорогами общего пользования местного значения С212220 «Подъезд к селу Кисели» (2,2 км) и С212203 «Камянка-Кисели» (7,3 км) в соответствии со схемой объезда», — сообщили дорожники.
Об открытии движения сообщат дополнительно.
Напомним, остается перекрытой часть окружной дороги Харькова — на севере от города, на участке от выезда с Северной Салтовки до развязки в районе экопарка. Причина — в опасности атаки FPV-дронов. Сейчас там закрывают антидроновой сеткой участок, который по техническим причинам не прикрыли ранее.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 18:05;