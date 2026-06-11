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Часть трассы перекрыли в Харьковской области: схема объезда

Общество 18:05   11.06.2026
Оксана Горун
Часть трассы перекрыли в Харьковской области: схема объезда Фото: ХГС

Часть дороги Шевченково-Балаклия-Первомайский-Кегичевка временно будет непроездной. Причина — в аварийном состоянии водопропускной трубы на участке км 89+160 – км 97+013.

О перекрытии движения предупредила Служба восстановления и развития инфраструктуры  в Харьковской области.

«Объезд закрытого участка осуществляется автомобильными дорогами общего пользования местного значения С212220 «Подъезд к селу Кисели» (2,2 км) и С212203 «Камянка-Кисели» (7,3 км) в соответствии со схемой объезда», — сообщили дорожники.

Схема объезда перекрытой трассы в Харьковской области
Иллюстрация: СВиРИ в Харьковской области

Об открытии движения сообщат дополнительно.

Напомним, остается перекрытой часть окружной дороги Харькова — на севере от города, на участке от выезда с Северной Салтовки до развязки в районе экопарка. Причина — в опасности атаки FPV-дронов. Сейчас там закрывают антидроновой сеткой участок, который по техническим причинам не прикрыли ранее.

Читайте также: Когда откроют часть харьковской окружной: ответ Службы восстановления

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 18:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Часть дороги Шевченково-Балаклия-Первомайский-Кегичевка временно будет непроездной. Причина — в аварийном состоянии водопропускной трубы на участке км 89+160 – км 97+013".