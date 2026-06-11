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Бізнес на інвалідностях у Харкові: затримали співачку опери та пенсіонерку

Події 17:38   11.06.2026
Оксана Горун
Бізнес на інвалідностях у Харкові: затримали співачку опери та пенсіонерку

Обласна прокуратура заявила, що в Харкові ліквідували “сімейний підряд”: чотирьох родичів підозрюють у постановці “на потік” оформлення інвалідностей.

На думку слідства, заправляла справою 80-річна пенсіонерка з міста Південне. Вона добре знає систему зсередини, адже все життя пропрацювала медиком і свого часу була заступницею головного лікаря однієї з лікарень у Харкові.

До схеми вона залучила сімейного лікаря медзакладу, свого сина та племінницю, яка працює співачкою у Харківському національному академічному театрі опери та балету імені М. В. Лисенка (ХНАТОБ)… артистка сканувала і передавала медичні документи та підводила клієнтів до конкретного сімейного лікаря, який без зайвих питань видавав потрібні направлення до відповідних спеціалістів залежно від вигаданого захворювання. Син організаторки виступав кур’єром для отримання грошей, які надалі розподілялись між співучасниками“, – заявили прокурори.

гроші

“Пакет послуг” майбутнім інвалідам передбачав не лише створення необхідних документів, а й штучні госпіталізації та навіть “репетиції” для подальших виступів перед медичною комісією. Коштувало це 6000 доларів. За оцінками прокуратури, через руки цих фахівців пройшла понад сотня “клієнтів”. Історію набуття інвалідності одним із таких чоловіків відстежили слідчі. Чоловіку забезпечили медогляди, дві фіктивні госпіталізації, зібрали пакет документів і надіслали його експертній команді з оцінки повсякденного функціонування особи.

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“Весь процес проходив під контролем лідерки групи. Вона особисто зустрічалася з чоловіком і навіть проводила йому у себе вдома спеціальні “інструктажі” — вчила, як саме поводитися перед експертною комісією, щоб гарантовано отримати інвалідність”, — зазначили в Харківській обласній прокуратурі.

робили людей інвалідами: схема у Харкові 2

У результаті клієнт отримав інвалідність третьої групи та відстрочку від призову. Усіх учасників сімейного бізнесу затримали, їм повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Суд ухвалив утримувати їх під вартою.

робили людей інвалідами: схема у Харкові

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 17:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обласна прокуратура заявила, що в Харкові ліквідували “сімейний підряд”: чотирьох родичів підозрюють у постановці “на потік” оформлення інвалідностей".