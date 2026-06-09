Погрожувала й вимагала $1700 за відстрочку: підозра медсестрі на Харківщині
Правоохоронці затримали 48-річну медсестру лікарні у Богодухові, яка, за даними слідства, «торгувала» висновком про потребу у догляді для відстрочки від мобілізації.
За даними Харківської обласної прокуратури, на початку травня до медзакладу звернувся чоловік, щоб з’ясувати порядок повторного проходження ЛКК для своєї літньої матері, яка має інвалідність II групи.
«Оскільки жінка не може самостійно пересуватися, вона мала отримати офіційне підтвердження потреби у постійному сторонньому догляді — документ, що також є підставою для отримання її сином відстрочки від призову», – зазначили правоохоронці.
У прокуратурі кажуть: медсестра, скориставшись ситуацією, запевнила чоловіка, що має зв’язки серед членів комісії та може посприяти у безперешкодному отриманні висновку. За «послугу» вимагала 1700 доларів.
«Вона почала погрожувати створенням штучних перешкод в оформленні документів, наголосивши, що у разі відмови процедура затягнеться на невизначений термін через необхідність проходження додаткових медичних обстежень. Також зазначила, що без вчасного отримання висновку він втратить законне право на відстрочку від мобілізації та буде негайно призваний до лав ЗСУ», – з’ясували правоохоронці.
Тож чоловік погодився на висунуті вимоги.
Фігурантка, додали у прокуратурі, виконала свою частину домовленості — «клієнту» надали вже готовий висновок про потребу у постійному сторонньому догляді. 8 червня правоохоронці затримали медсестру після отримання обумовленої суми.
Жінці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Наразі їй готуються обрати запобіжний захід.
Читайте також: Допомагали стати ухилянтам «батьками-одинаками»: кого підозрюють у Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: медсестра, отсрочка, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Погрожувала й вимагала $1700 за відстрочку: підозра медсестрі на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 13:34;