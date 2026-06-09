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Погрожувала й вимагала $1700 за відстрочку: підозра медсестрі на Харківщині

Суспільство 13:34   09.06.2026
Вікторія Яковенко
Погрожувала й вимагала $1700 за відстрочку: підозра медсестрі на Харківщині Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали 48-річну медсестру лікарні у Богодухові, яка, за даними слідства, «торгувала» висновком про потребу у догляді для відстрочки від мобілізації.

За даними Харківської обласної прокуратури, на початку травня до медзакладу звернувся чоловік, щоб з’ясувати порядок повторного проходження ЛКК для своєї літньої матері, яка має інвалідність II групи.

«Оскільки жінка не може самостійно пересуватися, вона мала отримати офіційне підтвердження потреби у постійному сторонньому догляді — документ, що також є підставою для отримання її сином відстрочки від призову», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі кажуть: медсестра, скориставшись ситуацією, запевнила чоловіка, що має зв’язки серед членів комісії та може посприяти у безперешкодному отриманні висновку. За «послугу» вимагала 1700 доларів.

«Вона почала погрожувати створенням штучних перешкод в оформленні документів, наголосивши, що у разі відмови процедура затягнеться на невизначений термін через необхідність проходження додаткових медичних обстежень. Також зазначила, що без вчасного отримання висновку він втратить законне право на відстрочку від мобілізації та буде негайно призваний до лав ЗСУ», – з’ясували правоохоронці.

Тож чоловік погодився на висунуті вимоги.

Фігурантка, додали у прокуратурі, виконала свою частину домовленості — «клієнту» надали вже готовий висновок про потребу у постійному сторонньому догляді. 8 червня правоохоронці затримали медсестру після отримання обумовленої суми.

Жінці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Наразі їй готуються обрати запобіжний захід.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 13:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали 48-річну медсестру лікарні у Богодухові, яка, за даними слідства, «торгувала» висновком про потребу у догляді для відстрочки від мобілізації.".