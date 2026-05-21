Допомагали стати ухилянтам «батьками-одинаками»: кого підозрюють у Харкові

Правоохоронці викрили у Харкові масштабну схему ухилення від мобілізації. На цей раз – торгували фейковим опікунством над неповнолітніми.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, фігуранти безпідставно оформлювали ухилянтам одноосібну опіку над їхніми дітьми. Далі фейкові «батьки-одинаки» подавали документи до ТЦК для отримання відстрочки.

Слідство встановило, що схему організувала місцева адвокатка. Вона залучила двох своїх підлеглих та помічницю судді одного з районних судів міста.

«Спочатку вони фальсифікували довідки про те, що дружина військовозобов’язаного нібито самоусунулась від догляду за дитиною і не бере участь у її вихованні. Для фальсифікації документів фігуранти задіяли свою знайому керівницю районного відділу у справах дітей Харківської міськради», – встановило слідство.

Далі на підставі фейкових висновків соцслужби, адвокатка готувала від імені батька позов до суду про позбавлення матері батьківських прав, що робило його одноосібним членом родини, який виховує дитину, розповіли в СБУ.

«На цьому етапі «включалась» посадовиця суду, яка сприяла безперешкодному розгляду справи та ухваленню «правильного» рішення», – встановило розслідування.

Силовики затримали адвокатку та її ймовірних спільників. Під час обшуків за місцями роботи, в помешканнях та автомобілях фігурантів вилучили смартфони та чорнову документацію із доказами.

Їм повідомили про підозру за декількома статтями ККУ: організація перешкоджання законній діяльності ЗСУ та організація зловживання впливом.

Якщо провину доведуть, фігурантам загрожує до 8 років тюрми. Розслідування триває.