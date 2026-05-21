Live

РФ знову вдарила по харківській кільцевій: згоріло авто копів, схема об’їзду

Події 12:07   21.05.2026
Вікторія Яковенко
РФ знову вдарила по харківській кільцевій: згоріло авто копів, схема об’їзду Фото: pixabay.com

Ворог завдав ще двох ударів по харківській кільцевій дорозі, де вранці загинув водій вантажівки.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на керівника патрульної поліції регіону Віктора Левченка.

Зазначається, що удари прийшлися по автівках копів — одна згоріла вщент, іншу вдалося евакуювати.

Також повідомляється, що через ризик повторних ударів тіло загиблого водія фури поки не вдалося евакуювати.

У ГУ Нацполіції в Харківській області опублікували схему, як тепер об’їжджати закритий відрізок харківської кільцевої.

Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, вранці 21 травня на харківській кільцевій дорозі поблизу 17-го цвинтаря FPV-дрон влучив у кабіну вантажного автомобіля з напівпричепом. 40-річний водій загинув. Після влучання сталася пожежа.

Після цієї події не їхати до двох районів Харкова по окружній закликав Олександр Гололобов. За його словами, за тиждень це вже друга атака FPV у цьому місці – на кордоні Малоданилівської та сусідньої громад. «З міркувань безпеки тим, хто рухається з громади до Київського та Салтівського районів міста, рекомендую пересуватися тільки містом», – написав Гололобов.

Відрізок харківської кільцевої (від екопарку до Липцівського перехрестя) закрили через активність БпЛА, повідомляли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Бізнес на ухилянтах: депутату Харківської міськради вручили підозру
Бізнес на ухилянтах: депутату Харківської міськради вручили підозру
21.05.2026, 12:30
Мчав на високій швидкості та збив двох людей: смертельна ДТП у Харкові
Мчав на високій швидкості та збив двох людей: смертельна ДТП у Харкові
21.05.2026, 11:23
РФ знову вдарила по харківській кільцевій: згоріло авто копів, схема об’їзду
РФ знову вдарила по харківській кільцевій: згоріло авто копів, схема об’їзду
21.05.2026, 12:07
Харків укривається квітами: де працюють комунальники
Харків укривається квітами: де працюють комунальники
21.05.2026, 11:48
Не їхати у два райони Харкова окружною закликав Гололобов (фото)
Не їхати у два райони Харкова окружною закликав Гололобов (фото)
21.05.2026, 10:43
Частину окружної перекрили через загрозу FPV-дронів – офіційно
Частину окружної перекрили через загрозу FPV-дронів – офіційно
21.05.2026, 10:35

Новини за темою:

21.05.2026
Не їхати у два райони Харкова окружною закликав Гололобов (фото)
13.05.2026
Три FPV послідовно атакували приватний дім з жінками у прикордонні Харківщини
13.05.2026
FPV-дрони атакували село на Золочівщині: загинув чоловік (фото)
10.05.2026
Російські БпЛА атакували підприємство і автівку переселенця на Харківщині
10.05.2026
Контузія у жінки – росіяни зранку атакують північ Харківщини FPV-дронами


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «РФ знову вдарила по харківській кільцевій: згоріло авто копів, схема об’їзду», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2026 в 12:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог завдав ще двох ударів по харківській кільцевій дорозі, де вранці загинув водій вантажівки.".