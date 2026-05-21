РФ знову вдарила по харківській кільцевій: згоріло авто копів, схема об’їзду

Ворог завдав ще двох ударів по харківській кільцевій дорозі, де вранці загинув водій вантажівки.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на керівника патрульної поліції регіону Віктора Левченка.

Зазначається, що удари прийшлися по автівках копів — одна згоріла вщент, іншу вдалося евакуювати.

Також повідомляється, що через ризик повторних ударів тіло загиблого водія фури поки не вдалося евакуювати.

У ГУ Нацполіції в Харківській області опублікували схему, як тепер об’їжджати закритий відрізок харківської кільцевої.

Нагадаємо, вранці 21 травня на харківській кільцевій дорозі поблизу 17-го цвинтаря FPV-дрон влучив у кабіну вантажного автомобіля з напівпричепом. 40-річний водій загинув. Після влучання сталася пожежа.

Після цієї події не їхати до двох районів Харкова по окружній закликав Олександр Гололобов. За його словами, за тиждень це вже друга атака FPV у цьому місці – на кордоні Малоданилівської та сусідньої громад. «З міркувань безпеки тим, хто рухається з громади до Київського та Салтівського районів міста, рекомендую пересуватися тільки містом», – написав Гололобов.

Відрізок харківської кільцевої (від екопарку до Липцівського перехрестя) закрили через активність БпЛА, повідомляли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.