Контузія у жінки – росіяни зранку атакують північ Харківщини FPV-дронами

10 травня протягом ночі росіяни атакували БпЛА «Молния» та FPV-дронами село Лютівку Золочівської громади, повідомив начальник Золочівської ОТГ Віктор Коваленко.

Внаслідок ударів пошкоджені два двоповерхові багатоквартирні будинки та господарчі споруди.

О 09.30 FPV-дроном росіяни вдарили по цивільному легковому автомобілю в селищі Золочів. Пошкоджені автівка, приватний будинок і приміщення магазину.

О 10 ранку росіяни знову FPV-дроном завдали удару по Золочеву біля місцевого ринку. Пошкоджені торгівельні павільйони, магазин, два цивільних автомобіля, приватний будинок. Внаслідок атаки гостру реакцію на стрес і акубаротравму отримала 29-річна жінка.