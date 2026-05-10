Live

Контузія у жінки – росіяни зранку атакують північ Харківщини FPV-дронами

Події 12:23   10.05.2026
Оксана Якушко
Контузія у жінки – росіяни зранку атакують північ Харківщини FPV-дронами Фото: Віктор Коваленко

10 травня протягом ночі росіяни атакували БпЛА «Молния» та FPV-дронами село Лютівку Золочівської громади, повідомив начальник Золочівської ОТГ Віктор Коваленко.

Внаслідок ударів пошкоджені два двоповерхові багатоквартирні будинки та господарчі споруди.

О 09.30 FPV-дроном росіяни вдарили по цивільному легковому автомобілю в селищі Золочів. Пошкоджені автівка, приватний будинок і приміщення магазину.

О 10 ранку росіяни знову FPV-дроном завдали удару по Золочеву біля місцевого ринку. Пошкоджені торгівельні павільйони, магазин, два цивільних автомобіля, приватний будинок. Внаслідок атаки гостру реакцію на стрес і акубаротравму отримала 29-річна жінка.

Фото: Віктор Коваленко
Фото: Віктор Коваленко
Фото: Віктор Коваленко

Читайте також: Наслідки ударів БпЛА по будинку у Харкові й автівці в області 9 травня (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Кількість загиблих через російський удар «Іскандера» по Мерефі знову зросла
Кількість загиблих через російський удар «Іскандера» по Мерефі знову зросла
10.05.2026, 13:38
Контузія у жінки – росіяни зранку атакують північ Харківщини FPV-дронами
Контузія у жінки – росіяни зранку атакують північ Харківщини FPV-дронами
10.05.2026, 12:23
Наслідки ударів БпЛА по будинку у Харкові й автівці в області 9 травня (фото)
Наслідки ударів БпЛА по будинку у Харкові й автівці в області 9 травня (фото)
10.05.2026, 09:50
Смертельна пожежа у Харкові: рятувальники назвали причину загоряння
Смертельна пожежа у Харкові: рятувальники назвали причину загоряння
10.05.2026, 11:00
8 постраждалих, «прильоти» по Харкову й області – як минула доба
8 постраждалих, «прильоти» по Харкову й області – як минула доба
10.05.2026, 08:57
Новини Харкова — головне 10 травня: 8 постраждалих, смертельна пожежа
Новини Харкова — головне 10 травня: 8 постраждалих, смертельна пожежа
10.05.2026, 13:40

Новини за темою:

06.05.2026
Жінка тяжко поранена – росіяни атакували цивільну автівку на Харківщині
26.04.2026
Автівку в Руській Лозовій під Харковом атакував FPV на оптоволокні (фото)
23.04.2026
FPV-дрони тероризують громаду під Харковом: куди долітають (оновлено)
12.04.2026
FPV-дрон поранив чоловіка на Харківщині під час евакуації на Великдень
09.04.2026
Ворожий дрон влучив у «Газель» на Харківщині: водій загинув (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Контузія у жінки – росіяни зранку атакують північ Харківщини FPV-дронами», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2026 в 12:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 травня протягом ночі росіяни атакували БпЛА «Молния» та FPV-дронами село Лютівку Золочівської громади, повідомив начальник Золочівської ОТГ Віктор Коваленко.".