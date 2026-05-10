Контузія у жінки – росіяни зранку атакують північ Харківщини FPV-дронами
Фото: Віктор Коваленко
10 травня протягом ночі росіяни атакували БпЛА «Молния» та FPV-дронами село Лютівку Золочівської громади, повідомив начальник Золочівської ОТГ Віктор Коваленко.
Внаслідок ударів пошкоджені два двоповерхові багатоквартирні будинки та господарчі споруди.
О 09.30 FPV-дроном росіяни вдарили по цивільному легковому автомобілю в селищі Золочів. Пошкоджені автівка, приватний будинок і приміщення магазину.
О 10 ранку росіяни знову FPV-дроном завдали удару по Золочеву біля місцевого ринку. Пошкоджені торгівельні павільйони, магазин, два цивільних автомобіля, приватний будинок. Внаслідок атаки гостру реакцію на стрес і акубаротравму отримала 29-річна жінка.
Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, Виктор Коваленко, Золочевкая громада;
Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2026 в 12:23;