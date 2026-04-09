Ворожий дрон влучив у «Газель» на Харківщині: водій загинув (відео)

Події 13:46   09.04.2026
Вікторія Яковенко
Сьогодні, 9 квітня, об 11:25 російський FPV-дрон атакував цивільне авто у Руській Лозовій.

«Окупанти атакували малотоннажний автомобіль «Газель» на в’їзді до села. Унаслідок прямого влучання в кабіну машина загорілася, водій від отриманих травм загинув на місці; чоловікові було близько 70 років», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Він опублікував відео наслідків удару. Задоренко вкотре закликав жителів подбати про власне життя і утриматись від поїздок до населених пунктів, наближених до кордону.

Відео: Вячеслав Задоренко

Нагадаємо, вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що минулої доби ворожих ударів зазнали 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє – постраждали. Ворог випустив на регіон три КАБи, дев’ять БпЛА типу «Герань-2», три «Молнии», 14 FPV-дронів, тип ще 17 безпілотників встановлюють. Під обстрілами були Богодухівський, Куп’янський, Ізюмський та Харківський райони, додав Синєгубов.

Читайте також: «Можна навіть не помітити» – ОВА детально про загрозу «пряників» на Харківщині

Популярно
Ворожий дрон влучив у «Газель» на Харківщині: водій загинув (відео)
Ворожий дрон влучив у «Газель» на Харківщині: водій загинув (відео)
09.04.2026, 13:46
«Критичні борги Харкова»: Терехов відповів про фінансове положення міста
«Критичні борги Харкова»: Терехов відповів про фінансове положення міста
09.04.2026, 13:31
«Можна навіть не помітити» – ОВА детально про загрозу «пряників» на Харківщині
«Можна навіть не помітити» – ОВА детально про загрозу «пряників» на Харківщині
09.04.2026, 12:50
Гроза насувається на Харківщину – синоптики попереджають про небезпеку
Гроза насувається на Харківщину – синоптики попереджають про небезпеку
09.04.2026, 11:20
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 55 тисяч
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 55 тисяч
09.04.2026, 12:25
Новини Харкова – головне 9 квітня: просування РФ, атака БпЛА
Новини Харкова – головне 9 квітня: просування РФ, атака БпЛА
09.04.2026, 13:50

Новини за темою:

31.03.2026
“За 3 місяці Біблія – краща панацея, ніж РЕБ” – про захист швидких Харківщини
30.03.2026
«Антидронові сітки на Північній Салтівці в Харкові – то маячня» – Ярославський
29.03.2026
Усі у світі зараз працюють над лазерною зброєю, і Україна також – Ярославський
25.03.2026
FPV продовжують полювати на цивільні автівки у прикордонні Харківщини (відео)
24.03.2026
Терор прикордоння Харківщини триває: FPV-дрон полював на жінку на скутері


  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2026 в 13:46;

