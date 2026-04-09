Ворожий дрон влучив у «Газель» на Харківщині: водій загинув (відео)
Сьогодні, 9 квітня, об 11:25 російський FPV-дрон атакував цивільне авто у Руській Лозовій.
«Окупанти атакували малотоннажний автомобіль «Газель» на в’їзді до села. Унаслідок прямого влучання в кабіну машина загорілася, водій від отриманих травм загинув на місці; чоловікові було близько 70 років», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Він опублікував відео наслідків удару. Задоренко вкотре закликав жителів подбати про власне життя і утриматись від поїздок до населених пунктів, наближених до кордону.
Відео: Вячеслав Задоренко
Нагадаємо, вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що минулої доби ворожих ударів зазнали 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє – постраждали. Ворог випустив на регіон три КАБи, дев’ять БпЛА типу «Герань-2», три «Молнии», 14 FPV-дронів, тип ще 17 безпілотників встановлюють. Під обстрілами були Богодухівський, Куп’янський, Ізюмський та Харківський райони, додав Синєгубов.
Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, атака, Русская Лозовая, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2026 в 13:46;