Ворожий дрон влучив у «Газель» на Харківщині: водій загинув (відео)

Сьогодні, 9 квітня, об 11:25 російський FPV-дрон атакував цивільне авто у Руській Лозовій.

«Окупанти атакували малотоннажний автомобіль «Газель» на в’їзді до села. Унаслідок прямого влучання в кабіну машина загорілася, водій від отриманих травм загинув на місці; чоловікові було близько 70 років», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Він опублікував відео наслідків удару. Задоренко вкотре закликав жителів подбати про власне життя і утриматись від поїздок до населених пунктів, наближених до кордону.

Нагадаємо, вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що минулої доби ворожих ударів зазнали 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє – постраждали. Ворог випустив на регіон три КАБи, дев’ять БпЛА типу «Герань-2», три «Молнии», 14 FPV-дронів, тип ще 17 безпілотників встановлюють. Під обстрілами були Богодухівський, Куп’янський, Ізюмський та Харківський райони, додав Синєгубов.