У Харкові – “приліт”: Терехов повідомив подробиці
Мер Ігор Терехов поінформував, що росіяни випустили БпЛА типу “Молния” по Харкову близько 14:15.
Доповнено о 14:35. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив: постраждалих через атаку немає.
“За попередньою інформацією, «прильот» – на відкритій території в приватному секторі”, – додав Синєгубов.
14:28. Відомо, що ЗС РФ атакували приватний сектор у Київському районі.
“Наслідки уточнюються”, – додав міський голова.
Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що в період з 09:10 до 10:25 збройні сили РФ здійснили атаку по м. Богодухів. Попередньо, ворог застосував щонайменше три БпЛА типу «Молния». Зафіксовано попадання у дорожнє покриття у центральній частині міста, повідомили у прокуратурі. Постраждалих – 13. Шестеро людей у лікарнях, частина з них госпіталізована – це 33-річна та 49-річна жінки, а також чоловіки 36, 47, 53 та 66 років. Двоє людей – 48-річний чоловік та 49-річна жінка отримали гостру стресову реакцію. Їм надали допомогу на місці події.
- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2026 в 14:28;