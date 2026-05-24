Live

У Харкові – “приліт”: Терехов повідомив подробиці

Події 14:28   24.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові – “приліт”: Терехов повідомив подробиці

Мер Ігор Терехов поінформував, що росіяни випустили БпЛА типу “Молния” по Харкову близько 14:15.

Доповнено о 14:35. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив: постраждалих через атаку немає.

“За попередньою інформацією, «прильот» – на відкритій території в приватному секторі”, – додав Синєгубов.

14:28. Відомо, що ЗС РФ атакували приватний сектор у Київському районі.

“Наслідки уточнюються”, – додав міський голова.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що в період з 09:10 до 10:25 збройні сили РФ здійснили атаку по м. Богодухів. Попередньо, ворог застосував щонайменше три БпЛА типу «Молния». Зафіксовано попадання у дорожнє покриття у центральній частині міста, повідомили у прокуратурі. Постраждалих – 13. Шестеро людей у ​​лікарнях, частина з них госпіталізована – це 33-річна та 49-річна жінки, а також чоловіки 36, 47, 53 та 66 років. Двоє людей – 48-річний чоловік та 49-річна жінка отримали гостру стресову реакцію. Їм надали допомогу на місці події.

Читайте також: Заявляють про ворожнечу між жителями Харкова та Люботина: хто побив підлітків

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У Харкові – “приліт”: Терехов повідомив подробиці
У Харкові – “приліт”: Терехов повідомив подробиці
24.05.2026, 14:28
Заявляють про ворожнечу між жителями Харкова та Люботина: хто побив підлітків
Заявляють про ворожнечу між жителями Харкова та Люботина: хто побив підлітків
24.05.2026, 13:50
Золочівщина переживає удари: росіяни били FPV-дронами та “Молниями”
Золочівщина переживає удари: росіяни били FPV-дронами та “Молниями”
24.05.2026, 12:55
Понад 50 постраждалих, двоє загиблих: обстріл Києва сьогодні (оновлено)
Понад 50 постраждалих, двоє загиблих: обстріл Києва сьогодні (оновлено)
24.05.2026, 09:57
Вирішив питання порушення ПДР кулаками: у Харкові водій заявляє про напад
Вирішив питання порушення ПДР кулаками: у Харкові водій заявляє про напад
24.05.2026, 11:39
13 постраждалих у Богодухові: росіяни атакували місто БпЛА
13 постраждалих у Богодухові: росіяни атакували місто БпЛА
24.05.2026, 12:20

Новини за темою:

24.05.2026
Новини Харкова — головне 24 травня: обстріл Богодухова, удар по місту
22.05.2026
Вибухи на Харківщині: у ХОВА розповіли, де буде гучно та чому
21.05.2026
БпЛА атакував авто на Харківщині – є загиблий
21.05.2026
Генштаб поінформував про 12 боїв на Харківщині – де атакували росіяни
21.05.2026
У прокуратурі показали наслідки ударів дронів по Харківщині (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові – “приліт”: Терехов повідомив подробиці», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2026 в 14:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов поінформував, що росіяни випустили БпЛА типу “Молния” по Харкову близько 14:15.".