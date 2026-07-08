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Вечірня атака БпЛА на АЗС у Харкові: Терехов пише про пожежу та пораненого

Події 20:21   08.07.2026
Олена Нагорна
Вечірня атака БпЛА на АЗС у Харкові: Терехов пише про пожежу та пораненого

У Шевченківському районі Харкова ввечері 8 липня російський безпілотник завдав удару по автозаправній станції.

На місці спалахнула пожежа. Наразі відомо про одного постраждалого — у нього осколкові поранення, повідомив мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, близько 01:40 8 липня військові РФ вдарили ракетами по Основянському та Немишлянському районах, повідомив мер Ігор Терехов. В останньому прилетіло по приватному сектору, пошкодження отримали 20 будинків, храм, мережа вуличного освітлення та автомобілі. Дев’ять мешканців, серед яких дворічна дівчинка, зазнали гострого шоку. За даними облпрокуратури, по Немишлянському району вдарили з РСЗВ «Торнадо-С».

Повітряні атаки продовжилися близько дев’ятої ранку. Один із дронів влучив в АЗС у Київському районі, спричинивши пожежу, другий — по Немишлянському. За кілька хвилин у цьому ж Немишлянському районі росіяни вдарили ракетою по житловій п’ятиповерхівці. Останній поверх був частково зруйнований. Загинули чоловік та жінка. Ще понад 40 людей постраждали, у тому числі 16 отримали поранення. За попередніми даними облпрокуратури, по п’ятиповерхівці вдарили дроном-ракетою S8000 “Бандероль”.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2026 в 20:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Шевченківському районі Харкова ввечері 8 липня російський безпілотник завдав удару по автозаправній станції.".