Модернізація медзакладів: лікарні в Харкові передали десятки ліжок

Харківська клінічна багатопрофільна залізнична лікарня отримала гуманітарну допомогу – 58 комплектів багатофункціональних ліжок та матраців.

Допомога надійшла у межах програми модернізації медзакладів області, яка реалізується за координації ХОВА, сприяння БФ «Даруй добро» і ТЕЦ-5 та підтримки чеської компанії ROVIK s.r.o., повідомили у ХОВА.

«Спільно з міжнародними партнерами та благодійниками продовжуємо зміцнювати матеріально-технічну базу медичних закладів, щоб жителі області мали доступ до сучасних і якісних послуг», – зазначила заступниця начальника ХОВА Олена Логвинова.

Загалом закладам охорони здоров’я Харківщини вже передали понад 200 одиниць медичних меблів і засобів реабілітації.