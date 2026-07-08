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Модернізація медзакладів: лікарні в Харкові передали десятки ліжок

Здоровье 21:06   08.07.2026
Олена Нагорна
Модернізація медзакладів: лікарні в Харкові передали десятки ліжок

Харківська клінічна багатопрофільна залізнична лікарня отримала гуманітарну допомогу – 58 комплектів багатофункціональних ліжок та матраців.

Допомога надійшла у межах програми модернізації медзакладів області, яка реалізується за координації ХОВА, сприяння БФ «Даруй добро» і ТЕЦ-5 та підтримки чеської компанії ROVIK s.r.o., повідомили у ХОВА.

«Спільно з міжнародними партнерами та благодійниками продовжуємо зміцнювати матеріально-технічну базу медичних закладів, щоб жителі області мали доступ до сучасних і якісних послуг», – зазначила заступниця начальника ХОВА Олена Логвинова.

Загалом закладам охорони здоров’я Харківщини вже передали понад 200 одиниць медичних меблів і засобів реабілітації.

Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2026 в 21:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська клінічна багатопрофільна залізнична лікарня отримала гуманітарну допомогу – 58 комплектів багатофункціональних ліжок та матраців.".