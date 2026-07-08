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Модернизация медучреждений: десятки кроватей передали больнице в Харькове

Здоровье 21:06   08.07.2026
Елена Нагорная
Модернизация медучреждений: десятки кроватей передали больнице в Харькове Фото: ХОВА

Харьковская клиническая многопрофильная железнодорожная больница получила гуманитарную помощь — 58 комплектов многофункциональных кроватей и матрасов.

Помощь поступила в рамках программы модернизации медучреждений области, которая реализуется при координации ХОВА, содействии БФ «Дари добро» и ТЭЦ-5, а также при поддержке чешской компании ROVIK s.r.o., сообщили в ХОВА.

«Совместно с международными партнерами и благотворителями продолжаем укреплять материально-техническую базу медицинских учреждений, чтобы жители области имели доступ к современным и качественным услугам», — отметила замначальника ХОВА Елена Логвинова.

Всего учреждениям здравоохранения области уже передали более 200 единиц медицинской мебели и средств реабилитации.

Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2026 в 21:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская клиническая многопрофильная железнодорожная больница получила гуманитарную помощь — 58 комплектов многофункциональных кроватей и матрасов.".