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Сегодня 2 июля 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   02.07.2026
Оксана Горун
Сегодня 2 июля 2026: какой праздник и день в истории

2 июля в Украине – День работника Государственной налоговой службы. В этот день 1776 года Второй Континентальный конгресс принял решение об отделении американских колоний от Великобритании. В 1800-м утвердили Акт об унии между Великобританией и Ирландией. В 1881-м произошло покушение на президента США Джеймса Гарфилда, он умер через несколько месяцев. В 1900-м состоялся первый полет цеппелина. В 1918-м гетман Павел Скоропадский утвердил закон о гражданстве Украинского Государства. В 1961-м застрелился Эрнест Хемингуэй. А в 2011-м братья Кличко собрали у себя все пояса чемпионов в сверхтяжелом весе.

Праздники и памятные даты 2 июля

2 июля в Украине – День работника Государственной налоговой службы.

В мире – Международный день спортивного журналиста.

Также сегодня: Всемирный день дикобраза, День НЛО, День избавления от страха публичных выступлений.

2 июля в истории

2 июля 1776 года Второй Континентальный конгресс, проходивший в Филадельфии, принял решение об отделении американских колоний от Великобритании. Декларацию независимости США приняли через два дня после этого – 4 июля. Подробнее.

2 июля 1800 года приняли Акт об унии (или Акт о союзе) между Королевством Великобритании и Королевством Ирландии. Подробнее.

2 июля 1881 года произошло покушение на президента США Джеймса Гарфилда.

Президент США Джеймс Гарфилд
Автор фото неизвестен. Источник: United States Library of Congress’s Prints and Photographs division

На железнодорожном вокзале в Вашингтоне в него стрелял Чарльз Гито – недовольный претендент на государственный пост. Президент получил ранение в спину и руку. Он прожил после этого еще 80 дней, но 19 сентября скончался от заражения крови. Нападение произошло всего через четыре месяца после того, как Гарфилд вступил в должность. Гито арестовали. Суд над ним начался после смерти Гарфилда – в ноябре 1881 года, в январе 1882-го его приговорили к смертной казни, а в июне повесили. Следующим главой государства стал вице-президент – Честер Артур. Инаугурация прошла на следующий день после смерти его предшественника – 20 сентября.

2 июля 1900 года в небо впервые поднялся дирижабль, созданный Фердинандом фон Цеппелином. Подробнее.

2 июля 1918 года гетман Павел Скоропадский утвердил закон о гражданстве Украинского Государства. Подробнее.

2 июля 1961 года застрелился американский военный и лауреат Нобелевской премии по литературе Эрнест Хемингуэй. Подробнее.

Эрнест Хэмингуэй в молодости
Фото: Collection, John F. Kennedy Presidential Library and Museum

2 июля 2011 года украинский боксер Владимир Кличко победил британца Дэвида Хэя. Так боксер получил пояс чемпиона мира по версии WBA – последнюю из самых высоких наград в сверхтяжелом весе, которой еще не было у братьев Кличко. Подробнее.

Церковный праздник 2 июля

2 июля — Возложение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Подробнее.

Народные приметы

Если на деревьях уже начали желтеть листья, то осень придет рано.

Если 2 июля жарко, то жара будет долго держаться.

Если утром выпала роса или в течение дня низко летают птицы – будет дождь.

Что нельзя делать 2 июля

Нельзя оставлять грязную посуду и одежду на ночь.

Нельзя ссориться и злословить.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 июля в Украине – День работника Государственной налоговой службы. В этот день Второй Континентальный конгресс принял решение об отделении американских колоний от Великобритании".