Сегодня 2 июля: какой праздник и день в истории

2 июля в Украине – День работника Государственной налоговой службы. В этот день 1776 года Второй Континентальный конгресс принял решение об отделении американских колоний от Великобритании. В 1800-м утвердили Акт об унии между Великобританией и Ирландией. В 1900-м состоялся первый полет цеппелина. В 1918-м гетман Павел Скоропадский утвердил закон о гражданстве Украинского Государства. В 1961-м застрелился Эрнест Хемингуэй. А в 2011-м братья Кличко собрали у себя все пояса чемпионов мира по боксу в сверхтяжелом весе.

Праздники и памятные даты 2 июля

2 июля в Украине – День работника Государственной налоговой службы.

В мире – Международный день спортивного журналиста.

Также сегодня: Всемирный день дикобраза, День НЛО, День избавления от страха публичных выступлений.

2 июля в истории

2 июля 1776 года Второй Континентальный конгресс, проходивший в Филадельфии, принял решение об отделении американских колоний от Великобритании. Декларацию независимости США приняли через два дня после этого – 4 июля. Подробнее.

2 июля 1800 года приняли Акт об унии (или Акт о союзе) между Королевством Великобритании и Королевством Ирландии. Следствием утверждения этого документа стало образование Соединенного королевства Великобритании и Ирландии. До этого момента Ирландия, начиная с 1542 года, была в личной унии с Англией, то есть у двух стран был общий монарх, но разные парламенты, законодательство и границы. Первым общим монархом для Ирландии и Англии стал Генрих VIII – именно его провозгласил королем ирландский парламент в 1542 году. Впоследствии к этому союзу присоединилась Шотландия – когда после смерти бездетной королевы Елизаветы I, корону Англии унаследовал король Шотландии Яков Стюарт. Это тоже вначале была личная уния, парламент Шотландии действовал отдельно. Англия и Шотландия объединились за столетие до утверждения Акта об унии с Ирландией — в 1707 году.

Ирландия же еще столетие балансировала на грани относительной независимости. Окончательное и жесткое присоединение к Великобритании произошло после ирландского восстания 1798 года. В стране, в отличие от Великобритании, большинство населения составляли католики, но у власти в большинстве своем были сторонники протестантской Англиканской церкви. В конце концов, именно католическое большинство подняло бунт. Его поддержали французы, высадив в Ирландии авангард из тысячи военных. В ходе этих событий ирландцы пытались добиться полной независимости. Но британцы подавили восстание, буквально утопив его в крови. И именно после этих событий утвердили Акт об унии. Он ликвидировал парламент Ирландии, а 100 ирландских депутатов получили места в Палате общин парламента Великобритании. Этот документ одобрили обе палаты британского парламента и парламент самой Ирландии. По оценкам историков, хотя большинство ирландцев были против унии, парламентарии наоборот охотно ее поддержали, получив личные привилегии – пэрство, земли и другие льготы. После присоединения Ирландии изменили флаг Соединенного королевства – знаменитый «Union Jack».

Он стал таким, каким мы привыкли его видеть, соединив крест святого Георгия (покровителя Англии), крест святого Андрея (покровителя Шотландии) и крест святого Патрика (покровителя Ирландии). Флаг Великобритании не меняли после того, как большая часть Ирландии обрела независимость в 1949 году. Ведь Северная Ирландия до сих пор входит в состав Соединенного королевства.

2 июля 1900 года в небо впервые поднялся дирижабль, созданный Фердинандом фон Цеппелином. Подробнее.

2 июля 1918 года гетман Павел Скоропадский утвердил закон о гражданстве Украинского Государства. Подробнее.

2 июля 1961 года застрелился американский военный и лауреат Нобелевской премии по литературе Эрнест Хемингуэй. Подробнее.

2 июля 2011 года украинский боксер Владимир Кличко победил британца Дэвида Хэя. Так боксер получил пояс чемпиона мира по версии WBA – последнюю из самых высоких наград в сверхтяжелом весе, которой еще не было у братьев Кличко. Подробнее.

Церковный праздник 2 июля

2 июля — Возложение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Подробнее.

Народные приметы

Если на деревьях уже начали желтеть листья, то осень придет рано.

Если 2 июля жарко, то жара будет долго держаться.

Если утром выпала роса или в течение дня низко летают птицы – будет дождь.

Что нельзя делать 2 июля

Нельзя оставлять грязную посуду и одежду на ночь.

Нельзя ссориться и злословить.