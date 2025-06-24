Сегодня 24 июня: какой праздник и день в истории

24 июня – Ивана Купала. В этот день 1509 года в Англии короновали Генриха VIII и его первую жену Екатерину Арагонскую. В 1717-м создали первую Великую ложу масонов. В 1812-м году армия Наполеона пересекла границы Российской империи. В 1945-м состоялся парад победы в Москве. В 1934-м столицу УССР перенесли из Харькова в Киев. В 1948-м СССР начал блокаду западного сектора Берлина. В 1973-м с поста президента Ирландии ушел Эймон де Валера – старейший государственный деятель мира. В 2023-м ничем завершился перспективный «бунт Пригожина» в РФ.

Праздники и памятные даты 24 июня

24 июня – Ивана Купала.

Также сегодня: Международный день гримера, День бассейна, Международный день феи.

24 июня в истории

24 июня 1509 года в Англии короновали Генриха VIII и его первую жену Екатерину Арагонскую. Генрих взошел на престол после смерти своего отца, первого короля из династии Тюдоров – Генриха VII. Это произошло 21 апреля 1509 года. А следом, 11 июня, Генрих VIII женился, ведь при жизни отца этого сделать не мог – у того были собственные планы и на наследника, и на Екатерину (он даже в какой-то момент рассматривал вариант жениться самому).

Генрих VIII был сыном очень необычной супружеской пары, возникшей в результате Войны Алой и Белой розы. Его отец Генрих VII Тюдор по праву подражания был очень далек от короны, но не без чрезвычайных усилий своей матери леди Маргарет Бофорт добрался до престола, одолев в финальном сражении за него последнего из королей династии Йорков – Ричарда ІІІ. А женой нового монарха стала Елизавета Йоркская — дочь первого из королей династии Йорков – Эдуарда IV (соответственно племянница Ричарда ІІІ и, по многочисленным свидетельствам, его любовница). От рождения будущий Генрих VIII не был первым наследником престола. Королем должен был стать его старший брат Артур. И именно Артура в возрасте 15 лет женили на испанской инфанте Екатерине Арагонской. Однако этот брак не был длительным – менее чем через полгода Артур умер. А Екатерина осталась юной вдовой почти «в заложниках» у свекра – короля Англии Генриха VII. Итак, Генрих VIII, женившись на вдове брата, казалось бы спас девушку от горькой судьбы, и сразу сделал ее королевой Англии.

Однако, как известно, счастливого конца у этой сказки не было. Екатерина потеряла одного за другим пятерых детей. Выжила только одна девочка – будущая королева Мария I. Что же касается Генриха, то, исполненный желания иметь наследника мужского пола, он устроил громкий развод, разорвав в процессе связи с Папой Римским и создав Англиканскую церковь. Этот король женился еще пять раз: двух своих жен он казнил, еще с одной также развелся, одна умерла и только последняя пережила своего мужа.

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24 июня 1934 года Харьков перестал быть столицей УССР. Подробнее.

24 июня 1945 года в Москве провели парад победы. Подробнее.

24 июня 1948 года СССР начал блокаду западного сектора Берлина. Подробнее.

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Церковный праздник 24 июня

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Народные приметы

Если 24 июня утром пахнет свежей травой, то будет дождь.

Если в этот день много росы, то будет хороший урожай огурцов.

Если небо звездное – осенью будет много грибов.

Что нельзя делать 24 июня

Нельзя веселиться и шуметь.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя заниматься работой по дому, а также рукоделием.

Нельзя пользоваться ножом и резать круглые продукты.

Нельзя поднимать деньги с земли.