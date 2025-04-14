Сегодня 14 апреля: какой день в истории

14 апреля в Харькове — День траура по погибшим в результате ракетного удара по городу Сумы. В этот день 1471 года в Англии произошла битва при Барнете, в которой погиб «Делатель королей». В 1863-м состоялась премьера первой украинской оперы – «Запорожец за Дунаем». В 1865-м убийца смертельно ранил президента США Линкольна. В 1912-м столкнулся с айсбергом «Титаник». В 1970-м из космоса впервые прозвучала фраза: «Хьюстон, у нас проблема». В 1991-м произошла одна из самых дерзких музейных краж в истории. В 2014-м в Украине началась АТО. А в 2022 затонул подбитый накануне ВСУ российский крейсер «Москва».

Праздники и памятные даты 14 апреля

14 апреля в Харькове — День траура по погибшим в результате российского ракетного удара по городу Сумы.

Также сегодня: Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса, Международный день вратаря, Международный день внезапного смеха, День высоких достижений, День «Посмотрите на небо», Всемирный квантовый день.

14 апреля в истории

14 апреля 1471 года произошла битва при Барнете – одна из ключевых в Войне Алой и Белой роз. В этом бою король Эдуард IV (из Йорков) разгромил войско, которым командовал его кузен, недавний сторонник и близкий друг – Ричард Невилл, граф Уорик. Уорик был знаковым лицом братоубийственной войны и не просто так получил прозвище «Делатель королей». Будучи старше Эдуарда на 14 лет, он приложил много усилий, чтобы помочь кузену захватить власть в стране после гибели в битве против Ланкастеров отца Эдуарда Ричарда Йоркского. Невилл, очевидно, рассчитывал, что будет иметь большое влияние на молодого короля и едва ли не сам управлять страной от его имени. Эдуард действительно был ему благодарен. Он сделал кузена капитаном Кале, адмиралом Англии и управляющим герцогством Ланкастерским. Но руководить вместо себя не дал. Постепенно Эдуард IV выходил из повиновения. Знаменитым эпизодом, с которого начался раскол между ними, стало решение короля жениться на Елизавете Вудвилл – вдове с двумя детьми, еще и не из знатного рода.

Это решение Эдуард принял в тот момент, когда Ричард Невилл успешно хлопотал о женитьбе монарха на родственнице французского короля принцессе Боне Савойской. В дальнейшем отношения графа Уорика с королем только ухудшались. Эдуард IV приближал к себе родственников жены, наделяя важными должностями в государстве – он формировал свой двор из людей, которые будут ориентироваться на него, а не на кузена. Поэтому «Делатель королей» решил создать еще одного – да еще и так, чтобы посадить на трон своего внука. Уорик выдал свою старшую дочь Изабеллу замуж за первого наследника престола – брата Эдуарда Джорджа, герцога Кларенса. А дальше поднял восстание с целью сменить «непокорного» короля. Однако успеха мятежники не добились и вынуждены были бежать во Францию.

Это не остановило амбициозного графа Уорика – он стал искать другие союзы, и в результате договорился с недавними врагами – Маргаритой Анжуйской и Эдуардом Плантагенетом – женой и сыном короля Генриха VI (из Ланкастеров), которого сам Уорик и помог свергнуть с престола. И в этом союзе неугомонный «Делатель королей» не отказался от идеи увидеть на престоле Англии своего внука. Так что отдал за Эдуарда замуж свою младшую дочь Анну. И поначалу этот план казался достаточно успешным. Уорик с войском вернулся в Англию и смог вернуть на престол Генриха VI. При этом короле, который был не в своем уме, Уорик получил ту полноту власти, которую хотел. Но ненадолго. Эдуард IV тоже нашел поддержку за Ла-Маншем – у своего зятя герцога Бургундии. С войском бургундцев он вернулся в Англию. Они пересекли Ла-Манш 14 марта 1471 года. А уже через месяц сошлись в битве с превосходящими силами противника – во главе с самим Уориком.

Эдуард IV победил в битве (во многом по счастливому стечению обстоятельств – часть войска Уорика запуталась в тумане, и одни атаковали других). Самого «Делателя королей» в этом сражении убили. А король Эдуард IV вернул себе власть. Он правил Англией до самой смерти, а умер не в бою, а от болезни, хоть и молодым – в 41 год.

14 апреля 1863 года состоялась премьера оперы Семена Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем». Это была первая опера с либретто на украинском языке. Подробнее.

14 апреля 1865 года произошло первое, но не последнее убийство действующего президента США. Смертельное ранение получил президент Авраам Линкольн, освободивший американских рабов. Подробнее.

14 апреля 1912 года лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом во время первого своего рейса через Атлантику. Подробнее.

14 апреля 1970 года впервые прозвучала фраза «Хьюстон, у нас проблема!», впоследствии ставшая крылатой. Подробнее.

14 апреля 1991 года произошла одна из самых дерзких музейных краж в истории. Подробнее.

14 апреля 2014 года официально началась Антитеррористическая операция на востоке Украины. Подробнее.

14 апреля 2022 года затонул подбитый накануне украинскими ракетами «Нептун» российский крейсер «Москва». Подробнее.

Церковный праздник 14 апреля

14 апреля начинается Страстная неделя. Сегодня – Великий понедельник. Чтят память святителя Мартина, исповедника, папы Римского. Подробнее.

Народные приметы

Если гремит гром, но дождя нет, то лето будет засушливым.

Если домашний скот сильно ревет, то погода ухудшится.

Синие тучи в этот день — к дождю

Что нельзя делать 14 апреля

Нельзя убирать дома, мыть пол и стирать одежду.

Нельзя купаться и ходить в баню.

Нельзя чинить сломанные предметы в доме.

Нельзя белить стены и потолки.

Нельзя выбрасывать ненужные вещи.

Нельзя работать в огороде.