Сегодня 14 апреля: какой праздник и день в истории

14 апреля 1863 года состоялась премьера первой украинской оперы – «Запорожец за Дунаем». В 1865-м убийца смертельно ранил президента США Линкольна. В 1912-м столкнулся с айсбергом «Титаник». В 1970-м из космоса впервые прозвучала фраза: «Хьюстон, у нас проблема». В 1991-м произошла одна из самых дерзких музейных краж в истории. В 2014-м в Украине началась АТО. А в 2022 затонул подбитый накануне ВСУ российский крейсер «Москва».

Праздники и памятные даты 14 апреля

14 апреля в мире – Международный день внезапного смеха.

В этот день: Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса, Международный день вратаря, День «Посмотри на небо», День высоких достижений.

14 апреля в истории

14 апреля 1863 года состоялась премьера оперы Семена Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем». Это была первая опера с либретто на украинском языке.

Идею чисто украинской оперы Гулак-Артемовский сформировал под влиянием многолетнего общения с Тарасом Шевченко и Николаем Костомаровым. Премьера прошла в Петербурге, где Гулак-Артемовский был солистом Мариинского театра. Несмотря на российскую сцену, на которой впервые представили оперу, само произведение – абсолютно украинское, и не только по языку. В опере – быт украинского народа, мотивы народных песен, а сам сюжет посвящен событиям после уничтожения Запорожской Сечи российскими войсками. События вольно перенесены в более близкие автору времена – в XVIII век. Однако, основаны на трагических воспоминаниях и стремлении запорожцев вернуться в Украину. Опера имела значительный успех на московской и петербургской сценах, но вскоре попала под цензурный запрет. Имперское правительство начало подавлять любые проявления национальных культур после Польского восстания 1863 года. Так что в течение 20 лет опера была под запретом. Ее полноценно вернули в репертуар театров в ХХ веке. В 1926-м ее поставили в Харькове, в 1934-м в Киеве и дальше в других городах. Она является частой «гостьей» в репертуарах украинских театров и сейчас.

14 апреля 1865 года произошло первое, но не последнее убийство действующего президента США. Смертельное ранение получил президент Авраам Линкольн, освободивший американских рабов. Подробнее.

14 апреля 1912 года лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом во время первого своего рейса через Атлантику. Подробнее.

14 апреля 1970 года впервые прозвучала фраза «Хьюстон, у нас проблема!», впоследствии ставшая крылатой. Подробнее.

14 апреля 1991 года произошла одна из самых дерзких музейных краж в истории. Подробнее.

14 апреля 2014 года официально началась Антитеррористическая операция на востоке Украины. Подробнее.

14 апреля 2022 года затонул подбитый накануне украинскими ракетами «Нептун» российский крейсер «Москва». Подробнее.

Церковный праздник 14 апреля

14 апреля чтят память преподобного Иоанна Лествичника. В 16 лет он пришел в Синайский монастырь, где через четыре года его постригли в монахи. 19 лет Иоанна воспитывал старец Мартирий. В 35 лет Иоанн ушел отшельником в пустыню у подножия горы Синай. Он провел там 40 лет в молитвах, сочиняя книги. Когда ему было 75, Иоанна избрали игуменом Синайской обители. Он является автором знаменитой «Лествицы», в которой раскрыл 30 ступеней восхождения к духовному совершенству. В этом произведении Иоанн описал путь человека к совершенству, приближающему к Царству Небесному. Четыре года святой Иоанн пробыл игуменом, затем снова вернулся к уединению и безмолвию. Умер в 649 году.

Народные приметы

Если гремит гром, но дождя нет, то лето будет засушливым.

Если домашний скот сильно ревет, то погода ухудшится.

Синие тучи в этот день — к дождю

Что нельзя делать 14 апреля

Нельзя обрезать или пилить деревья, ломать их ветки.