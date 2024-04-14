Сьогодні 14 квітня: яке свято та день в історії

14 квітня 1863 року відбулася прем’єра першої української опери – “Запорожець за Дунаєм”. У 1865-му вбивця смертельно поранив президента США Лінкольна. У 1912-му зіткнувся з айсбергом “Титанік”. У 1970-му з космосу вперше пролунала фраза: “Х’юстон, у нас проблема”. У 1991-му сталася одна із найзухваліших музейних крадіжок в історії. У 2014-му в Україні розпочалася АТО. А у 2022-му затонув підбитий напередодні ЗСУ російський крейсер “Москва”.

Свята та пам’ятні дати 14 квітня

14 квітня у світі – Міжнародний день раптового сміху.

Цього дня: Всесвітній день боротьби із хворобою Шагаса, Міжнародний день воротаря, День “Подивися на небо”, День високих досягнень.

14 квітня в історії

14 квітня 1863 року відбулася прем’єра опери Семена Гулака-Артемовського “Запорожець за Дунаєм”. Це була перша опера з лібрето українською мовою.

Ідею суто української опери Гулак-Артемовський сформував під впливом багаторічного спілкування з Тарасом Шевченком та Миколою Костомаровим. Прем’єра відбулася в Петербурзі, де Гулак-Артемовський був солістом Маріїнського театру. Попри російську сцену, на якій вперше представили оперу, сам твір – абсолютно український, і не лише за мовою. В опері – побут українського народу, мотиви народних пісень, а сам сюжет присвячений подіям після знищення Запорізької Січі російськими військами. Події вільно перенесені до ближчих автору часів – у XVIII століття. Проте, ґрунтуються на трагічних спогадах та прагненні запорожців повернутися до України. Опера мала значний успіх на московській та петербурзькій сценах, але незабаром потрапила під цензурну заборону. Імперський уряд почав придушувати будь-які прояви національних культур після Польського повстання 1863 року. Тож протягом 20 років опера була під забороною. Її повноцінно повернули до репертуару театрів у ХХ столітті. У 1926-му її поставили в Харкові, у 1934-му в Києві й далі в інших містах. Вона є частою “гостю” у репертуарах українських театрів і зараз.

14 квітня 1865 року сталося перше, але не останнє вбивство чинного президента США. Смертельне поранення отримав президент Авраам Лінкольн, який визволив американських рабів. Детальніше.

14 квітня 1912 року лайнер “Титанік” зіткнувся з айсбергом під час першого свого рейсу через Атлантику. Детальніше.

14 квітня 1970 року вперше пролунала фраза “Х’юстон, у нас проблема!”, що згодом стала крилатою. Детальніше.

14 квітня 1991 року відбулася одна з найзухваліших музейних крадіжок в історії. Детальніше.

14 квітня 2014 року офіційно розпочалася Антитерористична операція на сході України. Детальніше.

14 квітня 2022 року затонув підбитий напередодні українськими ракетами “Нептун” російський крейсер “Москва”. Детальніше.

Церковне свято 14 квітня

14 квітня вшановують пам’ять преподобного Йоана Ліствичника. Це перехідне святкування, що припадає на четверту неділю Великого посту. У 16 років Йоан прийшов до Синайського монастиря, де через чотири роки його постригли в ченці. 19 років Йоана виховував старець Мартирій. У 35 років Йоан пішов пустельником у пустелю біля підніжжя гори Синай. Він провів там 40 років у молитвах, пишучи книжки. Коли йому було 75, Йоана обрали ігуменом Синайської обителі. Він є автором знаменитої “Ліствиці”, у якій розкрив 30 ступенів сходження до духовної досконалості. У цьому творі Йоан описав шлях людини до досконалості, що наближує до Царства Небесного. Чотири роки святий Йоан пробув ігуменом, потім знову повернувся до усамітнення та безмовності. Помер у 649 році.

Народні прикмети

Якщо гримить грім, але дощу немає, то літо буде посушливим.

Якщо домашня худоба сильно реве, то погода погіршиться.

Сині хмари в цей день – до дощу.

Що не можна робити 14 квітня

Не можна обрізати чи пиляти дерева, ламати їхні гілки.