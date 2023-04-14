Сьогодні 14 квітня: яке свято та день в історії

14 квітня 1865 року вбивця смертельно поранив президента США Лінкольна, цього дня 1912-го зіткнувся з айсбергом “Титанік”, а з космосу вперше пролунала фраза: “Х’юстон, у нас проблема”.

Свята та пам’ятні дати 14 квітня

14 квітня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

У світі – День моментів сміху.

14 квітня в історії

14 квітня 1865 року сталося перше, але не останнє вбивство чинного президента США. Смертельне поранення отримав президент Авраам Лінкольн, який звільнив американських рабів.

Актор Джон Бут просто посеред вистави свого ж театру увійшов у ложу, де знаходився президент Лінкольн, і вистрілив тому в потилицю. Від цього тяжкого поранення Лінкольн помер наступного дня. Як з’ясувалося, Бут був прихильником Конфедерації (південних штатів Америки) у Громадянській війні. Він був знайомий з Лінкольном і не раз зустрічався з ним.

Тому спочатку разом зі спільниками Бут задумував викрадення президента – щоб доставити того полоненим на південь і так переламати хід війни. Однак на момент, коли вбивця стріляв у Лінкольна, війна вже була, по суті, програна півднем – до повної капітуляції залишалося близько місяця. Поціливши в президента, ідейний актор відбився ножем від сусіда Лінкольна по ложі майора Ретбоуна та зістрибнув з балкона вниз, серйозно пошкодивши ногу. Після цього Бут щось прокричав глядачам. Версії цієї фрази суттєво розходяться. Найбільш поширені: він процитував девіз штату Вірджинія (“Так завжди буде з тиранами!”) і додав “Південь помщений”. Вбивця зміг не тільки здійснити задумане та звернутися до публіки, але навіть втекти з театру в сум’ятті, що там панувало. Він стрибнув на заздалегідь приготованого коня та попрямував із Вашингтона на південь. За голову Бута уряд США оголосив винагороду 100 тис. доларів. Місцезнаходження актора таки виявили. Ферму у Вірджинії, де він ховався, оточила поліція. Здатися Бут відмовився. Тоді будівлю, де був убивця, підпалили. Бут продовжував відстрілюватися, і в перестрілці отримав смертельне поранення в шию.

14 квітня 1912 року лайнер “Титанік” зіткнувся з айсбергом під час першого свого рейсу через Атлантику. Фатальне зіткнення сталося о 23:40. А трохи більше, ніж за дві години після нього, найбільший на той момент пасажирський корабель світу пішов на дно. Внаслідок цієї катастрофи загинули щонайменше 1496 людей. А врятувалося 712.

За годину після зіткнення на воду спустили в шлюпках лише 180 людей. Усі інші залишали борт уже в обстановці паніки – коли ніс корабля почав занурюватися у воду. Остання шлюпка торкнулася води о 2:05. А через п’ять хвилин після цього вода вже затоплювала шлюпочну палубу та капітанський місток. О 2:18 корабель розламався навпіл, ніс пішов на дно, а за дві хвилини затонула і корма. О 2:20 “Титанік” повністю зник під водою.

14 квітня 1970 року вперше пролунала фраза “Х’юстон, у нас проблема!”, що згодом стала крилатою. Ці слова належать екіпажу космічного корабля “Аполлон-13”.

І проблема (м’яко кажучи) у них справді виникла. На борту корабля сталася аварія під час польоту до Місяця. Екіпаж мав висадитися на супутнику Землі та провести наукові дослідження. Але за планом пройшли лише перші дві доби польоту. На третю – за 330 тис. км від землі – вибухнув кисневий балон і з ладу вийшли дві з трьох батарей паливних елементів, які забезпечували електрику у відсіку екіпажу. Саме про ці події астронавти Джеймс Ловелл та Джон Свайгерт рапортували до Х’юстона, двічі використавши знамениту фразу. Внаслідок “проблеми” висадитися на Місяць вже було неможливо, але й повернення на Землю було під питанням. Щоб урятувати астронавтів, у Центрі управління польотами створили цілий штаб. Під керівництвом з Х’юстона “Аполлон-13” облетів Місяць і лише після цього зміг лягти на зворотний курс. Після серії коригувань курсу, подолання криз систем життєзабезпечення та інших проблем 17 квітня о 17:53 відсік екіпажу “Аполлона-13” увійшов в атмосферу, а о 18:07 успішно приводнився за 7,5 км від авіаносця “Іводзіма”. Усі члени екіпажу вижили та почувалися нормально.

Астронавтів та наземні служби Х’юстона, які знайшли вихід із кризової ситуації, нагородили найвищою громадянською нагородою США — “Медаллю свободи”. Щодо фрази “Х’юстон, у нас проблема!”, то популярною вона стала завдяки фільму “Apollo 13”, де її використовували як слоган.

14 квітня 1991 року відбулася одна з найзухваліших музейних крадіжок в історії. Серед білого дня з музею Ван Гога в Амстердамі викрали 20 картин вартістю $500 млн. У тому числі зник знаменитий автопортрет Ван Гога 1888 року.

Але далеко злодії не зникли. Самі полотна поліції вдалося повернути менше, ніж за годину. Їх знайшли в салоні викраденого автомобіля неподалік однієї зі станцій метро. А грабіжників затримали за кілька місяців. Виявилось, що серед них був охоронець музею.

14 квітня 2014 року офіційно розпочалася Антитерористична операція на сході України. Рішення проводити АТО ухвалив РНБО України 12 квітня – у відповідь на захоплення Слов’янська російськими бойовиками. 13 квітня про це оголосив в.о. президента України Олександр Турчинов. А 14 квітня стало датою офіційного початку операції. На той момент у зону АТО входив не лише Донбас, а й частина Харківщини – а саме Ізюмський район та місто Ізюм.

14 квітня 2022 року затонув підбитий напередодні українськими ракетами “Нептун” російський крейсер “Москва”. В ОК “Південь” цього дня повідомили, що флагман російського Чорноморського флоту отримав серйозні пошкодження та спалахнув. Інші корабельні угруповання намагалися допомогти йому, але шторм та потужний вибух боєзапасу перевернули крейсер, через що він почав тонути. За даними РНБО України, з 510 російських військових, які перебували на борту корабля, ворогові вдалося врятувати лише 58.

Церковне свято 14 квітня

14 квітня – Велика п’ятниця, спомин святих спасительних страстей Ісуса Христа.

У цей день християни вшановують пам’ять преподобної Марiї Єгипетської. Вона жила в середині V – на початку VI століття. У молодості пішла з батьківського дому та вела порочне життя. Проте через 17 років вона за збігом обставин опинилася на одному кораблі з групою паломників, які прямували до Святої Землі, а, прибувши до Єрусалиму, приєдналася до паломників, які прямували до храму Воскресіння Христового. При цьому Марія не переставала вести себе аморально та грішити. Коли ж люди із натовпом входили до храму, Марію біла входу ніби зупинила невидима рука – жінка не могла ніякими зусиллями увійти в храм. Тоді вона зрозуміла, що це Бог не пускає її до святого місця за її нечистоту. Вона почала каятися й просити простити їй гріхи. Після цього вона одразу відчула у душі просвітлення та безперешкодно увійшла до храму. А вийшла з нього іншою людиною. З Єрусалиму вона пішла в Йорданську пустелю, де майже пів століття провела на самоті, в пості та молитві. Там вона й померла. Поховав її старець Зосима, який навіщав Марію в пустелі в останні кілька років її життя.

Народні прикмети

Якщо 14 квітня гримить грім – буде тепле літо.

Якщо на небі немає зірок – це до тепла.

Що можна робити 14 квітня

Сьогодні – Страсна п’ятниця. Віруючі проводять цей день у молитві та дотримуються суворого посту.

В цей день не можна сваритися та лихословити.