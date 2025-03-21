Образ на весну: Андре Тан запропонував п’ять модних ідей

Український модельєр на своїй сторінці в інстаграмі, дав поради, що вдягнути навесні 2025 року, щоб образ вийшов стильним.

Харківський дизайнер, який прославився на всю країну, запропонував п’ять ідей образів.

1️⃣ TOTAL DENIM

“Найпростіший спосіб виглядати стильно: джинси + сорочка з деніму в будь-якому відтінку = ідеальний трендовий аутфіт. Також раджу придивитися до джинсових суконь та спідничок, це дуже стильно!” – порадив Андре Тан.

2️⃣ МІНІСПІДНИЦЯ + ЧОБОТИ + ТОП + ПІДЖАК

“Безпрограшний варіант, щоб підкреслити жіночність та впевненість. Насправді дуже легко збирається, а виглядає дуже цікаво та грайливо!” – коментує дизайнер.

3️⃣ БРЮЧНИЙ КОСТЮМ

“ Ставка на світлі відтінки або чистий білий – і твій образ виглядає дорого та свіжо”, – уточнив Тан.

4️⃣ ДЖИНСИ + ПРИТАЛЕНИЙ ЖАКЕТ + ТОП

“Замість джинсів можна взяти й спідницю, штани чи навіть сукню – головне, щоб силует залишався збалансованим. І авжеж приталений жакет, обирайте моделі, які будуть підкреслювати ваш силует!” – наголосив фахівець.

5️⃣ МАКСІСПІДНИЦЯ + БОМБЕР + БОТИЛЬЙОНИ

“Поєднання, яке точно не залишить тебе непоміченою. Це сміливе поєднання спортивного та класичного стилю. Легка спідниця додає динаміки, бомбер створює невимушений контраст, а ботильйони завершують образ з ноткою елегантності”, – порадив Андре Тан.