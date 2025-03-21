Образ на весну: Андре Тан запропонував п’ять модних ідей
Український модельєр на своїй сторінці в інстаграмі, дав поради, що вдягнути навесні 2025 року, щоб образ вийшов стильним.
Харківський дизайнер, який прославився на всю країну, запропонував п’ять ідей образів.
1️⃣ TOTAL DENIM
“Найпростіший спосіб виглядати стильно: джинси + сорочка з деніму в будь-якому відтінку = ідеальний трендовий аутфіт. Також раджу придивитися до джинсових суконь та спідничок, це дуже стильно!” – порадив Андре Тан.
2️⃣ МІНІСПІДНИЦЯ + ЧОБОТИ + ТОП + ПІДЖАК
“Безпрограшний варіант, щоб підкреслити жіночність та впевненість. Насправді дуже легко збирається, а виглядає дуже цікаво та грайливо!” – коментує дизайнер.
3️⃣ БРЮЧНИЙ КОСТЮМ
“ Ставка на світлі відтінки або чистий білий – і твій образ виглядає дорого та свіжо”, – уточнив Тан.
4️⃣ ДЖИНСИ + ПРИТАЛЕНИЙ ЖАКЕТ + ТОП
“Замість джинсів можна взяти й спідницю, штани чи навіть сукню – головне, щоб силует залишався збалансованим. І авжеж приталений жакет, обирайте моделі, які будуть підкреслювати ваш силует!” – наголосив фахівець.
5️⃣ МАКСІСПІДНИЦЯ + БОМБЕР + БОТИЛЬЙОНИ
“Поєднання, яке точно не залишить тебе непоміченою. Це сміливе поєднання спортивного та класичного стилю. Легка спідниця додає динаміки, бомбер створює невимушений контраст, а ботильйони завершують образ з ноткою елегантності”, – порадив Андре Тан.
Читайте також: Дрони замість пластикових квітів: жінки в Харкові протестують проти краси
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: весна, мода, одежда, советы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Образ на весну: Андре Тан запропонував п’ять модних ідей»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 12:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український модельєр на своїй сторінці в інстаграмі, дав поради, що вдягнути навесні 2025 року, щоб образ вийшов стильним".