Образ на весну: Андре Тан предложил пять модных идей

Украинский модельер на своей странице в Instagram, дал советы, что надеть весной 2025 года, чтобы образ получился стильным.

Харьковский дизайнер, прославившийся на всю страну, предложил пять идей образов.

1️⃣ TOTAL DENIM

«Самый простой способ выглядеть стильно: джинсы + рубашка из денима в любом оттенке = идеальный трендовый аутфит. Также советую присмотреться к джинсовым платьям и юбочкам, это очень стильно!» — посоветовал Андре Тан.

2️⃣ МИНИ-ЮБКА + САПОГИ + ТОП + ПИДЖАК

«Беспроигрышный вариант, чтобы подчеркнуть женственность и уверенность. На самом деле очень легко собирается, а выглядит очень интересно и игриво!» — комментирует дизайнер.

3️⃣ БРЮЧНЫЙ КОСТЮМ

«Ставка на светлые оттенки или чистый белый – и твой образ выглядит дорого и свежо», — уточнил Тан.

4️⃣ ДЖИНСЫ + ПРИТАЛЕННЫЙ ЖАКЕТ + ТОП

«Вместо джинсов можно взять и юбку, брюки или даже платье – главное, чтобы силуэт оставался сбалансированным. И, конечно же, приталенный жакет, выбирайте модели, которые будут подчеркивать ваш силуэт!» — подчеркнул специалист.

5️⃣ МАКСИ-ЮБКА + БОМБЕР + БОТИЛЬОНЫ

«Сочетание, которое точно не оставит тебя незамеченной. Это смелое сочетание спортивного и классического стиля. Легкая юбка добавляет динамики, бомбер создает непринужденный контраст, а ботильоны завершают образ с ноткой элегантности», — посоветовал Андре Тан.