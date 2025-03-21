Образ на весну: Андре Тан предложил пять модных идей
Украинский модельер на своей странице в Instagram, дал советы, что надеть весной 2025 года, чтобы образ получился стильным.
Харьковский дизайнер, прославившийся на всю страну, предложил пять идей образов.
1️⃣ TOTAL DENIM
«Самый простой способ выглядеть стильно: джинсы + рубашка из денима в любом оттенке = идеальный трендовый аутфит. Также советую присмотреться к джинсовым платьям и юбочкам, это очень стильно!» — посоветовал Андре Тан.
2️⃣ МИНИ-ЮБКА + САПОГИ + ТОП + ПИДЖАК
«Беспроигрышный вариант, чтобы подчеркнуть женственность и уверенность. На самом деле очень легко собирается, а выглядит очень интересно и игриво!» — комментирует дизайнер.
3️⃣ БРЮЧНЫЙ КОСТЮМ
«Ставка на светлые оттенки или чистый белый – и твой образ выглядит дорого и свежо», — уточнил Тан.
4️⃣ ДЖИНСЫ + ПРИТАЛЕННЫЙ ЖАКЕТ + ТОП
«Вместо джинсов можно взять и юбку, брюки или даже платье – главное, чтобы силуэт оставался сбалансированным. И, конечно же, приталенный жакет, выбирайте модели, которые будут подчеркивать ваш силуэт!» — подчеркнул специалист.
5️⃣ МАКСИ-ЮБКА + БОМБЕР + БОТИЛЬОНЫ
«Сочетание, которое точно не оставит тебя незамеченной. Это смелое сочетание спортивного и классического стиля. Легкая юбка добавляет динамики, бомбер создает непринужденный контраст, а ботильоны завершают образ с ноткой элегантности», — посоветовал Андре Тан.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: весна, мода, одежда, советы;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 12:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский модельер на своей странице в Instagram, дал советы, что надеть весной 2025 года, чтобы образ получился стильным".