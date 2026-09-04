В Харькове выросли цены на осенние аксессуары и одежду

По результатам анализа цен на одежду, предназначенной для осенней дождливой погоды, в пресс-службе мэрии констатировали: в Харькове их стоимость по сравнению с прошлым годом возросла.

«Как отметили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, их можно найти в специализированных магазинах товаров для дома и туризма, а также рынках города», – передают в горсовете.

Цены на одежду и аксессуары следующие:

зонтики в среднем стоят от 150 до 1400 грн,

одноразовые плащи-дождевики – от 40 до 100 грн,

резиновые сапоги – от 300 до 2000 грн,

резиновые бахилы для обуви – от 80 до 250 грн.

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году цены на эту группу товаров выросли в среднем на 5-10%, добавили в мэрии.