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Врача-терапевта одной из поликлиник в Харькове задержали полиция и СБУ

Общество 15:22   03.09.2026
Елена Нагорная
Врача-терапевта одной из поликлиник в Харькове задержали полиция и СБУ

СБУ и Нацполиция разоблачили 40-летнюю харьковчанку — врача-терапевта местной поликлиники, которая обещала военнообязанному повлиять на решение экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности, чтобы тот получил инвалидность.

Врач убеждала клиента, что его имеющихся диагнозов и медицинских справок якобы недостаточно для положительного заключения, сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Для решения вопроса она предложила использовать собственные связи и повлиять на членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности.

Свои услуги фигурантка оценила в 7 тысяч долларов, которые планировала получить двумя траншами.

Медику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УКУ (злоупотребление влиянием, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды). Ей грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала МГ «Объектив», СБУ совместно с ГБР разоблачили 30-летнего военнослужащего Нацгвардии, который продавал военное имущество и боеприпасы в Харькове.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2026 в 15:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ и Нацполиция разоблачили 40-летнюю харьковчанку — врача-терапевта местной поликлиники, которая обещала военнообязанному повлиять на решение ЭКОПФЛ.".