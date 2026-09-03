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Восстановление дома на улице Ахиезеров в Харькове: ремонт крыши и фасада

Общество 13:43   03.09.2026
Елена Нагорная
Восстановление дома на улице Ахиезеров в Харькове: ремонт крыши и фасада Фото: Харьковский горсовет

В жилом доме на улице Ахиезеров в Харькове продолжается восстановление кровли и фасада.

Специалисты уже восстановили все внешние и внутренние конструкции здания на трех этажах двух подъездов, в частности перекрытия, стены и лестничные марши. Также они установили новые окна, сообщили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции горсовета.

Сейчас на объекте устанавливают стропильную систему крыши, утепляют и красят фасад. Внутри дома продолжается отделка стен и пола.

В планах — утепление чердака, монтаж инженерных сетей и другие восстановительные работы.

Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет

Как сообщала МГ «Объектив», на улице Бучмы в Харькове продолжается восстановление многоквартирного жилого дома, который был поврежден в результате многочисленных прямых попаданий российских снарядов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2026 в 13:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В жилом доме на улице Ахиезеров в Харькове продолжается восстановление кровли и фасада.".