Восстановление дома на улице Ахиезеров в Харькове: ремонт крыши и фасада

В жилом доме на улице Ахиезеров в Харькове продолжается восстановление кровли и фасада.

Специалисты уже восстановили все внешние и внутренние конструкции здания на трех этажах двух подъездов, в частности перекрытия, стены и лестничные марши. Также они установили новые окна, сообщили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции горсовета.

Сейчас на объекте устанавливают стропильную систему крыши, утепляют и красят фасад. Внутри дома продолжается отделка стен и пола.

В планах — утепление чердака, монтаж инженерных сетей и другие восстановительные работы.

Как сообщала МГ «Объектив», на улице Бучмы в Харькове продолжается восстановление многоквартирного жилого дома, который был поврежден в результате многочисленных прямых попаданий российских снарядов.