Путин наврал про Казачью Лопань, круглосуточные тревоги — итоги 2 сентября

Силы обороны Украины опровергли рассказы российского диктатора Путина про «освобождение» на Харьковщине. Воздушные тревоги в августе в Харькове продолжались 22 суток. Скандал в больнице: у пациентки в состоянии клинической смерти украли обручальное кольцо. «Объектив» напоминает главные новости дня.

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Заявление о громких успехах он прочитал с листика во время пресс-конференции в Бишкеке. Среди того, что, по мнению российского диктатора, перешло под контроль его войск, оказались, в частности, поселок Казачья Лопань и село Пески-Радьковские на Харьковщине. В Силах обороны опровергли слова Путина. Четырнадцатый армейский корпус ВСУ опубликовал заявление: Казачья Лопань находится под контролем СОУ. Обстановка в этом районе напряженная, там идут активные боевые действия. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в комментарии «Суспільному» уточнил: захватчики действительно присутствуют в северной части Казачьей Лопани, которая находится рядом с границей. БОльшую часть населенного пункта контролируют украинские защитники. Что же касается села Пески-Радьковские, упомянутого Путиным, то оно вообще находится в 14 километрах от линии фронта.

Но не такого масштаба и не в тех локациях, о которых рассказывал на Путин. Аналитики проекта DeepState сообщили: враг продвинулся на двух участках в приграничных районах: вблизи села Бочковое Волчанской громады и села Иващино Ольховатской громады.

Такую статистику опубликовал городской голова Игорь Терехов. Он отметил, что наблюдается стойкая тенденция к увеличению длительности воздушных тревог. И объяснил это возрастанием количества угроз.

Полиция сообщила о подозрении работнице одного из медицинских учреждений Харькова. Туда в марте этого года доставили ​​женщину в состоянии клинической смерти. Следователи считают: фигурантка воспользовалась беспомощным состоянием пациентки, чтобы забрать кольцо. Ювелирное изделие оценили в 13 тысяч гривен.

Это не первое подобное пополнение. Однако в пресс-службе экопарка отмечают: «Каждый раз – это такое чудо, которое просто невозможно описать словами». Посетителям малышей обещают показать во время Бала хризантем. Его планируют начать 1 октября, если позволит ситуация с безопасностью.

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