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Заявление Путина о «захвате» Казачьей Лопани на Харьковщине — реакция военных

Фронт 12:20   02.09.2026
Елена Нагорная
Заявление Путина о «захвате» Казачьей Лопани на Харьковщине — реакция военных

Вслед за начальником ХОВА Олегом Синегубовым ночное заявление Путина о якобы оккупации приграничного поселка Казачья Лопань на севере Харьковщины опровергли в 14-м армейском корпусе.

Военные подчеркнули, что очередные заявления российских пропагандистов и лично Путина традиционно не соответствуют действительности — Казачья Лопань под контролем Сил обороны.

«Обстановка в районе населенного пункта остается напряженной и характеризуется активными боевыми действиями. Ситуация динамичная, наши войска удерживают определенные рубежи, ведут активную оборону и наносят врагу системное огневое поражение», — говорится в публикации.

Также в корпусе проинформировали, что с начала активных действий противник потерял в районе Казачьей Лопани 178 военных погибшими и еще 210 — ранеными.

В ночь на 2 сентября на пресс-конференции президент России Владимир Путин в очередной раз сделал ряд громких заявлений об успехах ВС РФ в Украине. В частности, похвастался «освобождением» сразу 14 населенных пунктов, отдельно выделив «оккупацию» поселка Казачья Лопань и города Святогорск. Это заявление уже опроверг начальник ХОВА Олег Синегубов, заверив журналистов, что СОУ контролируют Казачью Лопань, однако на этом участке фронта идут активные боевые действия.

Напомним, в конце августа американский Институт изучения войны писал, что российские войска атакуют в направлении Казачьей Лопани со стороны Ветеринарного, чтобы обойти поселок с запада на фоне безуспешных попыток захватить его с начала июня.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2026 в 12:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вслед за начальником ХОВА Олегом Синегубовым ночное заявление Путина о якобы оккупации поселка Казачья Лопань на севере Харьковщины опровергли в 14-м армейском корпусе.".