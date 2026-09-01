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Троллейбусы 2 сентября изменят маршруты в Харькове: подробности

Транспорт 19:44   01.09.2026
Оксана Горун
Троллейбусы 2 сентября изменят маршруты в Харькове: подробности Фото: пресс-служба ХГС

В среду, 2 сентября, троллейбусы №24, 56 и 57 не поедут к «Барабашово», предупредили в Харьковском горсовете.

«Движение троллейбусов по пр. Юбилейному и ул. Александра Подольского на участке от пр. Льва Ландау до разворотного круга «Ст. м. «Академика Барабашова», будет прекращен с 10:00 до 14:00 2 сентября», — сообщила пресс-служба мэрии.

В это время будут ремонтировать контактную сеть. Поэтому маршруты изменятся следующим образом:

  • №24 и 56 — до станции метро «Турбоатом» (через пр. Юбилейный и пр. Льва Ландау);
  • №57: по пути следования троллейбуса №13 (от парка «Зустріч» до ст. м. «Защитников Украины»).

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Временный автобус №24 «перекроет» маршрут троллейбусов. Он поедет от станции метро «Защитников Украины» через улицу Александра Подольского и проспект Юбилейный в 602-й микрорайон.

Напомним, в Харькове восстанавливают внутриквартальные дороги: работы идут в шести локациях в различных районах города.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2026 в 19:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 2 сентября, троллейбусы №24, 56 и 57 не поедут к «Барабашово», предупредили в Харьковском горсовете".