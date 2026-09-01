Троллейбусы 2 сентября изменят маршруты в Харькове: подробности
В среду, 2 сентября, троллейбусы №24, 56 и 57 не поедут к «Барабашово», предупредили в Харьковском горсовете.
«Движение троллейбусов по пр. Юбилейному и ул. Александра Подольского на участке от пр. Льва Ландау до разворотного круга «Ст. м. «Академика Барабашова», будет прекращен с 10:00 до 14:00 2 сентября», — сообщила пресс-служба мэрии.
В это время будут ремонтировать контактную сеть. Поэтому маршруты изменятся следующим образом:
- №24 и 56 — до станции метро «Турбоатом» (через пр. Юбилейный и пр. Льва Ландау);
- №57: по пути следования троллейбуса №13 (от парка «Зустріч» до ст. м. «Защитников Украины»).
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Временный автобус №24 «перекроет» маршрут троллейбусов. Он поедет от станции метро «Защитников Украины» через улицу Александра Подольского и проспект Юбилейный в 602-й микрорайон.
Напомним, в Харькове восстанавливают внутриквартальные дороги: работы идут в шести локациях в различных районах города.