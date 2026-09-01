Остров на Журавлевке в Харькове: горсовет презентовал концепцию обновления 📹

В Харькове презентовали концепцию благоустройства острова на Журавлевке, которая предусматривает создание шести-семи зон отдыха и велопешеходной инфраструктуры. Также на остров хотят пустить муниципальные автобусы. На данный момент это не рабочий проект, а волонтерская визия архитекторов и дизайнеров, к обсуждению которой призывают приобщиться горожан. В ходе публичной встречи общественность и специалисты подняли вопросы финансовой модели объекта, бизнеса на беседках и чистоты водоема. Ход дискуссии — в репортаже МГ «Объектив».

Шесть-семь зон отдыха и новый мост

«Этот остров, концепция, что он содержит сам себя. Идея такая», — отмечает главный архитектор Харькова Антон Коротовских, презентуя концепцию благоустройства острова на Журавлевке.

«Мы делим этот остров почти на шесть-семь отдельных зон отдыха. Начиная от спортивной зоны, пляжной зоны и заканчивая зоной для медитации. Или уединения в беседках», — рассказывает Коротовских.

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Обновление территории согласно концепции поэтапное. Прежде всего хотят обустроить главный вход со смотровой площадкой, аллею и центральный пляж. Кроме того, в визии есть новые туалеты, душевые, кафе и центр событий со сценой, а также парковка на въезде. Заезд останется с улицы Непокоренных.

«Планировалось рассмотрение подвоза людей коммунальным транспортом — автобусами к центру острова с разворотной площадкой. Чтобы, например, от какой-то станции метро автобус подъезжал, забирал людей и вез на этот остров», — объясняет главный архитектор города.

Отдельной фишкой должен стать новый мост, который соединит остров с соседним островом в направлении гидропарка, создав единую велопешеходную сеть.

Пожелания горожан собирают до 15 сентября

Но чиновники подчеркивают, что представленная презентация — это лишь идея.

«Это не проект, это не рабочий проект, это не эскизный проект, на него не было потрачено ни одной гривны бюджетных средств. Это, так сказать, совместная работа дизайнеров, архитекторов, волонтеров, которые предлагали свое видение», — подчеркивает Коротовских.

Цель презентации заключается в том, чтобы свои пожелания и предложения высказали горожане. Это можно сделать до 15 сентября по ссылке.

«Мы обсуждаем идею. Мы смотрим, есть ли заинтересованные эксперты, общественность в этом обсуждении. Мы делаем протокол на основании полученного фидбека, подаем соответствующий протокол слушаний в городской совет. А дальше мы понимаем формат либо воркшопов, который дальше будет», — говорит основатель ОО «ХАЦ», депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах.

«А уже потом, когда речь заходит о рабочем проектировании, для этого уже есть тендеры, отбор победителей и дальнейший рабочий проект с составлением смет и получением экспертиз», — добавляет Коротовских.

Платные беседки и самоокупаемость территории

Приводить остров в порядок коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой» начало еще в мае — вскоре после того, как горсовет расторг договор с предыдущим арендатором. Коммунальщики выполнили немалый объем работ: вдоль берега высадили новые деревья, кое-где убрали камыш, на пляж завезли песок и вычистили дно, выставили новые шезлонги, отремонтировали спортивную площадку и сделали новую, детскую. Также на острове появились новые беседки. Деревянные, которые делали коммунальщики, до сих пор в свободном доступе, заверили МГ «Объектив» в «Зеленстрое». В то же время на территории функционируют и платные беседки в VIP-зоне.

«Мы пришли с Ольгой Клейтман на этот остров сейчас. Я намеренно арендовал беседку. Я заплатил ФЛП Хачатурян Е.И. Я посчитал, сколько там беседок и всего остального. Это о миллионах гривен идет речь. И вопрос — кто проектирует, очень актуальный. Какая модель на принципиальном уровне для Харькова? Что мы получим? Или мы получим еще один объект, который будем обслуживать, убирать и все такое прочее, а деньги будут зарабатывать другие?», — возмутился активист и автор Telegram-канала «Харьков для людей» Павел Храмов.

«Модель этого острова — полная самоокупаемость, — отвечает Коротовских. — Что происходит в принципе сейчас, в данное время. Есть бесплатный пляж, есть очень богатое, большое количество дорожек, которые необходимо каждый день убирать, собирать мусор, подметать. Так мы распределяем, что те, кто идут на платные услуги, они автоматом платят своими средствами за эти услуги, которые предоставляются бесплатно».

На вопрос МГ «Объектив» о том, сколько с мая было потрачено бюджетных средств на этот объект и кто делал платные беседки, главный архитектор отметил: «Мы распределяем этот проект. Есть работы, которые выполнялись собственными силами коммунальных предприятий в рамках благоустройства территории, приведения ее к санитарным требованиям для того, чтобы жители могли спокойно там находиться в безопасных условиях. И есть объекты, которые строили, размещали арендаторы собственными силами за собственные средства. О количественных финансовых показателях я не могу сказать, я не причастен к этому вопросу».

На вопрос относительно дальнейшего благоустройства до утверждения проекта Коротовских ответил, что сейчас речь идет о текущих работах по содержанию территории.

«Есть проект реконструкции и ревитализации этого острова, а есть просто содержание территории, которое выполняется в рамках какого-то бюджетного ассигнования», — поясняет чиновник.

Почему не стоит лишать остров коммерции

Во время встречи высказывали и другие опасения относительно коммерциализации зоны отдыха.

«Может этот остров исключить из охоты за новыми местами для МАФов?», — обратился к присутствующим архитектор Сергей Можейко.

«Поймите, все равно люди будут заезжать туда на машинах. Будут жарить там шашлыки. Отдыхать. Кто за этим будет убирать? Будет беспорядок. Будет как на Печенежском водохранилище. Что там происходит после зимних рыбалок, что там происходит после летних рыбалок… Это десятки тысяч тонн мусора», — объясняет позицию городских властей Коротовских.

Зарастание ряской и будущее харьковских рек

Говорили на встрече и о совмещении острова в единую концепцию с погибшим лесом, который сейчас восстанавливают коммунальщики, а также об экологическом состоянии водоема.

«Если посмотреть вообще на Журавлевский гидропарк, это искусственное образование, которое было сделано в 50-х годах. Всем нравится, что там сейчас сделали, харьковчанам, которые там отдыхают, но они говорят: ведь купаться невозможно», — отметил Храмов.

Активист объясняет: река зарегулирована плотиной, и без кардинальных решений водоем будет продолжать зарастать ряской.

«Если мы демонтируем эту плотину, а я думаю, что это произойдет когда-то, то весь этот остров, все это вернется в поле, каким оно и было. Зато у нас будет река живая. Смотрим ли мы настолько дальше в генплане, чтобы что-то делать с нашими харьковскими реками, или будем ряску собирать и делать вид, что река у нас не гниет?», — призвал к размышлениям Храмов.

Коротовских в ответ подчеркнул, что речная сеть — это единая система всей страны, и решать такие проблемы только в пределах Харькова технически невозможно.

«Мы знаем, что сейчас происходит с рекой Северский Донец, мы понимаем, что сейчас происходит с другими водохранилищами, которые находятся в зоне активных боевых действий, поэтому спрогнозировать сейчас, что будет через 10 или 15 лет, я думаю, не возьмется ни один гидротехнолог», — резюмировал Коротовских, в очередной раз подчеркнув, что считает неправильным ждать завершения войны и ничего не делать в городе.