Вредителей будут уничтожать в Харькове 2 сентября
СКП «Харьковзеленстрой» предупредило жителей о плановых работах, которые проведут на рассвете 2 сентября в трех популярных скверах.
Коммунальщики запланировали плановую профилактическую обработку растений от вредителей и болезней.
«Работы будут продолжаться на рассвете в Детском парке, сквере «Стрелка» и возле ст. м. «Защитников Украины». Для обработки деревьев и кустов специалисты будут использовать сертифицированные препараты, безопасные для людей и домашних животных», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
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Летом, по данным мэрии, зеленые зоны города обрабатывали от клещей. Так, 18 августа работы проводили в Саржином яру, Молодежном парке, Удянском гидропарке и на Журавлевке.