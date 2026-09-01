Live

Вредителей будут уничтожать в Харькове 2 сентября

Харьков 17:13   01.09.2026
Оксана Горун
Вредителей будут уничтожать в Харькове 2 сентября Фото: пресс-служба ХГС

СКП «Харьковзеленстрой» предупредило жителей о плановых работах, которые проведут на рассвете 2 сентября в трех популярных скверах.

Коммунальщики запланировали плановую профилактическую обработку растений от вредителей и болезней.

«Работы будут продолжаться на рассвете в Детском парке, сквере «Стрелка» и возле ст. м. «Защитников Украины». Для обработки деревьев и кустов специалисты будут использовать сертифицированные препараты, безопасные для людей и домашних животных», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Читайте также: Прекратить косить «под ноль» траву в Харькове просят Терехова

Летом, по данным мэрии, зеленые зоны города обрабатывали от клещей. Так, 18 августа работы проводили в Саржином яру, Молодежном парке, Удянском гидропарке и на Журавлевке.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Харьковчанин вернулся из Берлина в Украину и пропал после пересечения границы
Харьковчанин вернулся из Берлина в Украину и пропал после пересечения границы
01.09.2026, 11:47
Новости Харькова — главное 1 сентября: смертельный удар FPV, первые звонки
Новости Харькова — главное 1 сентября: смертельный удар FPV, первые звонки
01.09.2026, 16:45
FPV-дрон ударил по гражданскому авто с харьковчанами: погиб мужчина
FPV-дрон ударил по гражданскому авто с харьковчанами: погиб мужчина
01.09.2026, 10:41
В Харькове прозвучали первые звонки и открыли десятую подземную школу (фото)
В Харькове прозвучали первые звонки и открыли десятую подземную школу (фото)
01.09.2026, 16:17
Международный колл-центр накрыли силовики в одном из отелей Харькова (видео)
Международный колл-центр накрыли силовики в одном из отелей Харькова (видео)
01.09.2026, 12:47
Вредителей будут уничтожать в Харькове 2 сентября
Вредителей будут уничтожать в Харькове 2 сентября
01.09.2026, 17:13

Новости по теме:

01.09.2026
Права в Харькове выдавали за 30 тыс. грн: кого собираются отправить в СИЗО
01.09.2026
В Харькове прозвучали первые звонки и открыли десятую подземную школу (фото)
01.09.2026
Миллиард на инвестпроекты: министр здравоохранения Ляшко приезжал в Харьков
01.09.2026
Жара выше нормы и дефицит дождей — синоптические итоги августа на Харьковщине
01.09.2026
Пытал пенсионерку и вынес даже консервацию: на Харьковщине обжалуют приговор


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Вредителей будут уничтожать в Харькове 2 сентября», то посмотрите больше в разделе Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2026 в 17:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СКП «Харьковзеленстрой» предупредило жителей о плановых работах, которые проведут на рассвете 2 сентября в трех популярных скверах".