Пытал пенсионерку и вынес даже консервацию: на Харьковщине обжалуют приговор

К девяти годам лишения свободы приговорили 39-летнего мужчину, который в декабре 2025 года в поселке Орелька Лозовского района жестоко напал на свою 71-летнюю соседку с инвалидностью, пытал ее и вынес из дома имущество. Впрочем, прокуратура считает это наказание слишком мягким и готовит апелляционную жалобу, чтобы добиться более сурового срока.

Нападавший время от времени за плату помогал пенсионерке по хозяйству, однако впоследствии решил, что она задолжала ему деньги. Мужчина заранее подготовил лом, веревку и кухонный нож, ночью выдавил оконную раму и проник в помещение, где отдыхала женщина, напоминают в областной прокуратуре.

Преступник сразу начал бить пенсионерку кулаками по голове и лицу, требуя сбережения. Испугавшись за жизнь, потерпевшая отдала кошелек с деньгами, банковскими картами и документами. Однако нападавший на этом не остановился: он силой перетащил женщину на кухню, привязал к стулу, приставил нож к шее и продолжил избиение, требуя остальные средства.

После этого мужчина обокрал дом, вынеся бытовую и кухонную технику, мобильный телефон, одежду, продукты и даже 69 банок с домашней консервацией. Нападавший издевался над соседкой и держал ее связанной около десяти часов. Только утром, когда он отпустил женщину в туалет, ей удалось сбежать к другим соседям, которые и вызвали медиков и полицию.

В результате пыток потерпевшая получила тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей лица и ушиб мозга.

Правоохранители задержали фигуранта и обнаружили в его доме похищенное имущество. Также выяснилось, что накануне нападения мужчина уже терроризировал пенсионерку:ходил под окнами, стучал в стекла и требовал открыть дверь, из-за чего женщина вызывала полицию.

В суде обвиняемый вину не признал. Он утверждал, что потерпевшая сама его «спровоцировала долгом», прямо заявил, что ни о чем не жалеет, а похищенные вещи считает «возмещением». Суд признал мужчину виновным в разбое, совершенном в условиях военного положения и соединенном с проникновением в жилье, а также в похищении документов (ч. 4 ст. 187, ч. 1 и ч. 3 ст. 357 УКУ).