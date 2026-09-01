Катував пенсіонерку і виніс навіть консервацію: на Харківщині оскаржать вирок

До дев’яти років позбавлення волі засудили 39-річного чоловіка, який у грудні 2025 року в селищі Орілька Лозівського району жорстоко напав на свою 71-річну сусідку з інвалідністю, катував її та виніс із будинку майно. Втім, прокуратура вважає це покарання занадто м’яким і готує апеляційну скаргу, аби домогтися суворішого терміну.

Нападник час від часу за плату допомагав пенсіонерці по господарству, проте згодом вирішив, що вона заборгувала йому гроші. Чоловік заздалегідь підготував лом, мотузку та кухонний ніж, а серед ночі видавив віконну раму й проник до помешкання, де відпочивала жінка, нагадують в обласній прокуратурі.

Злочинець одразу почав бити пенсіонерку кулаками по голові та обличчю, вимагаючи заощадження. Злякавшись за життя, потерпіла віддала гаманець із грошима, банківськими картками та документами. Однак нападник на цьому не зупинився: він силоміць перетягнув жінку до кухні, прив’язав до стільця, приставив ніж до шиї та продовжив побиття, вимагаючи решту коштів.

Після цього чоловік обікрав будинок, винісши побутову та кухонну техніку, мобільний телефон, одяг, продукти й навіть 69 банок із домашньою консервацією. Нападник тримав знущався з сусідки і тримав її зв’язаною близько десяти годин. Лише вранці, коли він відпустив жінку до туалету, їй вдалося втекти до інших сусідів, які й викликали медиків і поліцію.

Унаслідок катувань потерпіла отримала важку закриту черепно-мозкову травму, переломи кісток обличчя та забій мозку.

Правоохоронці затримали фігуранта й виявили у його помешканні викрадене майно. Також з’ясувалося, що напередодні нападу чоловік уже тероризував пенсіонерку: ходив під вікнами, стукав у шибки та вимагав відчинити двері, через що жінка викликала поліцію.

У суді обвинувачений провини не визнав. Він стверджував, що потерпіла сама його «спровокувала боргом», прямо заявив, що ні про що не шкодує, а викрадені речі вважає «відшкодуванням». Суд визнав чоловіка винним у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану та поєднаному з проникненням у житло, а також у викраденні документів (ч. 4 ст. 187, ч. 1 та ч. 3 ст. 357 ККУ).