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Не встигли: проїзд на вулиці Качанівській буде закритий до 30 вересня

Суспільство 11:23   01.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Не встигли: проїзд на вулиці Качанівській буде закритий до 30 вересня

У пресслужбі мерії повідомили, що до кінця вересня на вулиці Качанівській заборонили рух транспорту. Обмеження діють на відрізку від будинку №15 до пр. Аерокосмічного та триватимуть до 20:00 30 вересня. Раніше планувалося, що цю ділянку відкриють 31 серпня.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано зі збільшенням обсягів робіт з реконструкції теплових мереж. Раніше рух планувалося відкрити 31 серпня”, – нагадали у мерії.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вул. Макіївською, вул. Шляхетною, вул. Азербайджанською, вул. Болградською та ін.й та іншими, уточнили у повідомленні.

Раніше МГ “Об’єктив” також писала, що КП “Шляхрембуд” повідомило про ремонти у дворах у Харкові. За інформацією шляховиків, роботи йдуть у різних районах міста. А саме у дворах на просп. Байрона, просп. Науки, просп. Героїв Харкова, проїзду Садовому, просп. Аерокосмічному.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2026 в 11:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обмеження діють на відрізку від будинку №15 до пр. Аерокосмічного та триватимуть до 20:00 30 вересня.".