У Харкові відновлюють внутрішньоквартальні дороги: де йдуть роботи

КП “Шляхрембуд” повідомило про ремонти у дворах у Харкові та опублікувало фото робіт на вулиці Шариковій.

“Фахівці усувають пошкодження асфальтового покриття в одному з дворів багатоквартирних будинків на вул. Шарикова. Загальна площа ремонтних робіт складає близько 700 кв.м”, – поінформували комунальники.

За інформацією шляховиків, аналогічні роботи відбуваються в інших районах міста. А саме у дворах:

по просп. Байрона;

просп. Науки;

просп. Героїв Харкова;

проїзду Садовому;

просп. Аерокосмічному.

31 серпня на харківських дорогах працюють 218 співробітників підприємства та 193 одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, водіїв в Україні попередили: на дорогах з’являться “фантоми”.