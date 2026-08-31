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У Харкові відновлюють внутрішньоквартальні дороги: де йдуть роботи

Харків 13:36   31.08.2026
Оксана Горун
У Харкові відновлюють внутрішньоквартальні дороги: де йдуть роботи Фото: КП “Шляхрембуд”

КП “Шляхрембуд” повідомило про ремонти у дворах у Харкові та опублікувало фото робіт на вулиці Шариковій.

“Фахівці усувають пошкодження асфальтового покриття в одному з дворів багатоквартирних будинків на вул. Шарикова. Загальна площа ремонтних робіт складає близько 700 кв.м”, – поінформували комунальники.

ремонт внутрішньоквартальних доріг у Харкові
Фото: КП “Шляхрембуд”

За інформацією шляховиків, аналогічні роботи відбуваються в інших районах міста. А саме у дворах:

  • по просп. Байрона;
  • просп. Науки;
  • просп. Героїв Харкова;
  • проїзду Садовому;
  • просп. Аерокосмічному.
ремонт внутрішньоквартальних доріг у Харкові 4
Фото: КП “Шляхрембуд”

31 серпня на харківських дорогах працюють 218 співробітників підприємства та 193 одиниці спецтехніки.

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Нагадаємо, водіїв в Україні попередили: на дорогах з’являться “фантоми”.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2026 в 13:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Шляхрембуд” повідомило про ремонти у дворах у Харкові та опублікувало фото робіт на вулиці Шариковій".