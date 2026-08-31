У Харкові відновлюють внутрішньоквартальні дороги: де йдуть роботи
КП “Шляхрембуд” повідомило про ремонти у дворах у Харкові та опублікувало фото робіт на вулиці Шариковій.
“Фахівці усувають пошкодження асфальтового покриття в одному з дворів багатоквартирних будинків на вул. Шарикова. Загальна площа ремонтних робіт складає близько 700 кв.м”, – поінформували комунальники.
За інформацією шляховиків, аналогічні роботи відбуваються в інших районах міста. А саме у дворах:
- по просп. Байрона;
- просп. Науки;
- просп. Героїв Харкова;
- проїзду Садовому;
- просп. Аерокосмічному.
31 серпня на харківських дорогах працюють 218 співробітників підприємства та 193 одиниці спецтехніки.
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Нагадаємо, водіїв в Україні попередили: на дорогах з’являться “фантоми”.