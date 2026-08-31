Live

Склади під Києвом атакувала РФ, на місці – масштабна пожежа (фото/відео)

Події 10:48   31.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Склади під Києвом атакувала РФ, на місці – масштабна пожежа (фото/відео) Фото: Київ ІНФО

У КМВА підтвердили удари росіян по селу Погреби під Києвом 31 серпня.

За інформацією пресслужби військової адміністрації, після ударів ворога спалахнули склади. На місці – масштабна пожежа.

Обстріл Київщини 31 серпня
Фото: Київ ІНФО

Тим часом у соцмережах пишуть, що там зберігалися продовольчі товари.

Відео: Київ ІНФО

Начальник ОДА Тимур Ткаченко уточнив, що внаслідок “прильотів” на Київщині постраждали четверо людей.

Двоє чоловіків отримали осколкові поранення кінцівок. Їх госпіталізували до місцевої лікарні, де медики надають всю необхідну допомогу. Ще двоє людей постраждало у Броварському районі. Медична допомога надається“, – написав Ткаченко.

Він також додав: у Броварському районі пошкоджені складські приміщення та торгівельний заклад. У Бориспільському районі — три складські приміщення та багатоквартирний будинок.

Читайте також: Вранці росіяни обстріляли будинок у Золочеві – Коваленко

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Новини Харкова — головне 31 серпня: як минула ніч, удари по області
Новини Харкова — головне 31 серпня: як минула ніч, удари по області
31.08.2026, 11:41
Понад добу жителі Докучаєвського будуть без газу – деталі
Понад добу жителі Докучаєвського будуть без газу – деталі
31.08.2026, 09:17
Вранці росіяни обстріляли будинок у Золочеві – Коваленко
Вранці росіяни обстріляли будинок у Золочеві – Коваленко
31.08.2026, 09:49
Склади під Києвом атакувала РФ, на місці – масштабна пожежа (фото/відео)
Склади під Києвом атакувала РФ, на місці – масштабна пожежа (фото/відео)
31.08.2026, 10:48
Безробітний харків’янин міг “зливати” місця дислокацій ЗСУ у місті
Безробітний харків’янин міг “зливати” місця дислокацій ЗСУ у місті
31.08.2026, 10:32
Двоє поранених, пошкоджено авто та будинок – прокуратура про удари по регіону
Двоє поранених, пошкоджено авто та будинок – прокуратура про удари по регіону
31.08.2026, 08:23

Новини за темою:

31.08.2026
ДСНС за тиждень загасила 134 пожежі в екосистемах та знешкодила 591 боєприпас
31.08.2026
Вранці росіяни обстріляли будинок у Золочеві – Коваленко
31.08.2026
Синєгубов: четверо людей поранені через обстріли Харківщини
31.08.2026
Двоє поранених, пошкоджено авто та будинок – прокуратура про удари по регіону
31.08.2026
Інтенсивність боїв на Харківщині трохи зменшилася


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Склади під Києвом атакувала РФ, на місці – масштабна пожежа (фото/відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2026 в 10:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КМВА підтвердили удари росіян по селу Погреби під Києвом 31 серпня.".