Склади під Києвом атакувала РФ, на місці – масштабна пожежа (фото/відео)

У КМВА підтвердили удари росіян по селу Погреби під Києвом 31 серпня.

За інформацією пресслужби військової адміністрації, після ударів ворога спалахнули склади. На місці – масштабна пожежа.

Тим часом у соцмережах пишуть, що там зберігалися продовольчі товари.

Відео: Київ ІНФО

Начальник ОДА Тимур Ткаченко уточнив, що внаслідок “прильотів” на Київщині постраждали четверо людей.

“Двоє чоловіків отримали осколкові поранення кінцівок. Їх госпіталізували до місцевої лікарні, де медики надають всю необхідну допомогу. Ще двоє людей постраждало у Броварському районі. Медична допомога надається“, – написав Ткаченко.

Він також додав: у Броварському районі пошкоджені складські приміщення та торгівельний заклад. У Бориспільському районі — три складські приміщення та багатоквартирний будинок.