Синєгубов: четверо людей поранені через обстріли Харківщини
Вранці 31 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріли Харкова та 13 населених пунктів регіону.
“У с. Андріївка Донецької громади зазнали поранень жінки 42 і 43 років та 67-річний чоловік; у сел. Близнюки поранено 48-річного чоловіка”, – пише Синєгубов.
Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:
- два КАБи;
- БпЛА типу “герань-2”;
- два БпЛА типу «ланцет»;
- вісім БпЛА типу «молния»;
- два fpv-дрони;
- 11 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.