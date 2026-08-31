Двоє поранених, пошкоджено авто та будинок – прокуратура про удари по регіону

Харківська обласна прокуратура поінформувала про наслідки російських обстрілів у Лозівському та Харківському районах.

Вночі 31 серпня близько 03:50 росіяни випустили безпілотник по селищу Близнюки Лозівського району. БпЛА типу “молния” вдарив по вантажному авто поштовій службі.

“Внаслідок атаки транспортний засіб загорівся. Водій отримав поранення”, – встановили у прокуратурі.

Крім того, напередодні, 30 серпня, росіяни обстріляли Харківський район. За даними правоохоронців, близько 18:15 ворог ударив по Слатиному. Внаслідок “прильоту” пошкоджений будинок, а власниця отримала порізи руки через розбите скло. Чим саме били ЗС РФ – ще встановлюють.

“За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.