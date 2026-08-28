Ворог атакував ТЦ у Харкові: що відомо

Вранці 28 серпня близько 10:50 мер Ігор Терехов повідомив про “приліт” у Харкові.

Відомо, що росіяни атакували торгівельний центр у Київському районі.

“З’ясовуємо всі обставини. Екстрені служби прямують на місце удару”, – додав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, напередодні, 27 серпня, останній Епіцентр, який працював у Харкові, атакували військові РФ. Вибух в Основ’янському районі пролунав близько опівдня. Внаслідок цієї атаки загинув один з відвідувачів, йому близько 40 років. Ще п’ятеро покупців постраждали. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, жінка та чоловік зазнали поранень, до вечора їх вже відпустили з лікарні додому, а ще дві жінки та чоловік — гострого стресу. Внаслідок влучання будівлю охопила пожежа — надзвичайники гасили вогонь на площі 300 квадратних метрів. Частина конструкцій була зруйнована, поінформували в облуправлінні ДСНС. В облпрокуратурі розповіли, що росіяни застосували безпілотник «Герань-4 Сікер», обладнаний камерою та модемом. Тобто вони бачили ціль й цілеспрямовано завдали удару саме по цьому цивільному об’єкту. “Епіцентр” на Салтівці росіяни знищили 25 травня 2024 року, убивши 19 людей. Ще один гіпермаркет на Олексіївці не працює від початку повномасштабної війни.

Вранці 28 серпня Запоріжжя також залишилося без «Епіцентру». Останній гіпермаркет знищила РФ. Виникла пожежа, площею близько двох тисяч квадратних метрів. Поранення отримали чотири особи, уточнив Федоров.