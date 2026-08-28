Газ повертають у громади Харківщини: що просять від мешканців

У Харківській філії “Газмережі” повідомили, що співробітники починають подавати газ до будинків Дергачівської та Малоданилівської громад, які залишилися без блакитного палива внаслідок російського обстрілу. Його не було у будинках із 25 серпня – тоді ворог пошкодив газову інфраструктуру. Тепер людей просять впустити до будинків газовиків.

“Просимо наших клієнтів забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до своїх осель для безпечного відновлення газопостачання. Роботи з підключення домівок проходитимуть поетапно і триватимуть до повного відновлення подачі газу“, – додали газовики.

Жителі кількох населених пунктів Дергачівської та Золочівської громад вже можуть користуватися газом. Це:

с. Феськи

с. Чепелі

с. М. Феськи

с. Замірці

с. Польова

с. Маяк

с. Високе

с. Головашівка

Нагадаємо, увечері 25 серпня росіяни пошкодили газову інфраструктуру у Харківській області. Негайно перекрити газові прилади та не намагатися використовувати блакитне паливо у Харківській філії «Газмережі» просили мешканців кількох населених пунктів у Дергачівській та Малоданилівській громадах. Вранці 26 серпня начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов попередив: протягом найближчої доби подачу газопостачання не відновлять.

Увечері 25 серпня FPV-дрон атакував газовиків, які їхали ліквідувати наслідки обстрілів газорозподільної мережі в Дергачах. Постраждав 53-річний співробітник “Газмереж”. Це мешканець Дергачів. Він отримав вибухові поранення, а також перелом лівого плеча. У стані середньої тяжкості його шпиталізували.