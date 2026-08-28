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Газ повертають у громади Харківщини: що просять від мешканців

Суспільство 10:10   28.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Газ повертають у громади Харківщини: що просять від мешканців Фото: Харківська філія “Газмережі”

У Харківській філії “Газмережі” повідомили, що співробітники починають подавати газ до будинків Дергачівської та Малоданилівської громад, які залишилися без блакитного палива внаслідок російського обстрілу. Його не було у будинках із 25 серпня – тоді ворог пошкодив газову інфраструктуру. Тепер людей просять впустити до будинків газовиків.

Просимо наших клієнтів забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до своїх осель для безпечного відновлення газопостачання. Роботи з підключення домівок проходитимуть поетапно і триватимуть до повного відновлення подачі газу“, – додали газовики.

Жителі кількох населених пунктів Дергачівської та Золочівської громад вже можуть користуватися газом. Це:

  • с. Феськи
  • с. Чепелі
  • с. М. Феськи
  • с. Замірці
  • с. Польова
  • с. Маяк
  • с. Високе
  • с. Головашівка

Нагадаємо, увечері 25 серпня росіяни пошкодили газову інфраструктуру у Харківській області. Негайно перекрити газові прилади та не намагатися використовувати блакитне паливо у Харківській філії «Газмережі» просили мешканців кількох населених пунктів у Дергачівській та Малоданилівській громадах. Вранці 26 серпня начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов попередив: протягом найближчої доби подачу газопостачання не відновлять.

Увечері 25 серпня FPV-дрон атакував газовиків, які їхали ліквідувати наслідки обстрілів газорозподільної мережі в Дергачах. Постраждав 53-річний співробітник “Газмереж”. Це мешканець Дергачів. Він отримав вибухові поранення, а також перелом лівого плеча. У стані середньої тяжкості його шпиталізували.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2026 в 10:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тепер людей просять впустити до будинків газовиків.".