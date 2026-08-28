У Змієві постраждала 10-річна дівчинка, її мама загинула – прокуратура

Харківська обласна прокуратура встановила, що напередодні, 27 серпня, росіяни випустили по Змієву БпЛА типу “герань-3”.

Безпілотник ударив по приватному будинку. Внаслідок атаки загинула 38-річна жінка. Її 10-річна донька та 61-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес. Будинок повністю зруйнований, на місці атаки вирувала пожежа.

Також пошкоджені п’ять житлових будинків.

“За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що напередодні, 27 серпня, росіяни двічі атакували Зміїв реактивними безпілотниками. Одне з влучань БпЛА прийшлося по приватному сектору. В результаті ударів спалахнули два приватні будинки. Вогонь охопив 120 квадратних метрів. У цей момент там були люди. Внаслідок влучань загинула людина, ще двоє – постраждали. Серед них – дитина, уточнили в ГУ ДСНС України в Харківській області.