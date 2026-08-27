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Перші хвилини після удару по «Епіцентру» у Харкові показали копи (відео)

Події 20:50   27.08.2026
Оксана Якушко
Перші хвилини після удару по «Епіцентру» у Харкові показали копи (відео)

Те, що відбувалося одразу після атаки по «Епіцентру» показали правоохоронці патрульної поліції Харківської області, продемонструвавши відео з боді-камер.

Сьогодні, 27 серпня, росіяни вчергове завдали удару по Харкову та поцілили торгівельний центр.

Патрульні поліціянти за лічені хвилини прибули на місце атаки та разом з іншими службами надавали допомогу постраждалим: евакуйовували людей, надавали домедичну допомогу пораненим та забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту.

Як повідомляла раніше МГ «Об’єктив», близько 12:15 27 серпня у Харкові пролунав вибух. Місто атакував ворожий БпЛА, “приліт” – по торгівельному центру в Основ’янському районі. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, загинув 40-річний чоловік, є постраждалі.Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили по останньому в Харкові “Епіцентру”. Попередньо ворог атакував “Епіцентр” БпЛА типу “Герань-4 Сікер”, оснащений камерою, і спостерігав за ударом у прямому ефірі.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2026 в 20:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Те, що відбувалося одразу після атаки по «Епіцентру» показали правоохоронці патрульної поліції Харківської області, продемонструвавши відео з боді-камер.".