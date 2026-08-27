Робота у Харкові й області: не вистачає малярів, інженерів і психологів
Станом на 27 серпня 2026 року, за даними регіональної служби зайнятості, у Харківській області актуальні 2699 вакансій, повідомляє ХОВА.
Найпопулярніші позиції серед вакансій – наступні:
- Маляр – 50 000 грн.
- Психолог – 45 000 грн.
- Інженер з ремонту – 40 000 грн.
- Начальник випробувальної станції – 38 500 грн.
- Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 35 000 грн.
- Апаратник-екстракторник – 30 100 грн.
- Оператор швацького устаткування – 30 000 грн.
- Стропальник – 26 000 грн.
- Обліковець – 25 000 грн.
- Начальник відділу матеріально-технічного постачання – 24 900 грн.
Із переліком актуальних вакансій у Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості звертатись на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка до п’ятниці з 8:30 до 17:00 за номером: 0 800 219 729.