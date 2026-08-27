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Робота у Харкові й області: не вистачає малярів, інженерів і психологів

Суспільство 21:15   27.08.2026
Оксана Якушко
Робота у Харкові й області: не вистачає малярів, інженерів і психологів

Станом на 27 серпня 2026 року, за даними регіональної служби зайнятості, у Харківській області актуальні 2699 вакансій, повідомляє ХОВА.

Найпопулярніші позиції серед вакансій – наступні:

  1. Маляр – 50 000 грн.
  2. Психолог – 45 000 грн.
  3. Інженер з ремонту – 40 000 грн.
  4. Начальник випробувальної станції – 38 500 грн.
  5. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 35 000 грн.
  6. Апаратник-екстракторник – 30 100 грн.
  7. Оператор швацького устаткування – 30 000 грн.
  8. Стропальник – 26 000 грн.
  9. Обліковець – 25 000 грн.
  10. Начальник відділу матеріально-технічного постачання – 24 900 грн.

Із переліком актуальних вакансій у Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості звертатись на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка до п’ятниці з 8:30 до 17:00 за номером: 0 800 219 729.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2026 в 21:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 27 серпня 2026 року, за даними регіональної служби зайнятості, у Харківській області актуальні 2699 вакансій, повідомляє ХОВА.".