Комфортне тепло. Прогноз погоди на 28 серпня у Харкові й області

Прогноз погоди на п’ятницю, 28 серпня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області день прогнозують без істотних опадів. Протягом доби триматиметься хмарна погода з проясненнями 🌥.

Вітер очікують північно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 11 до 16°, вдень від 20 до 25°.

У Харкові день пройде без істотних опадів.

Вітер прогнозують північно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 12 – 14°, вдень стовпчик термометра підніметься до 22 – 24°.

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