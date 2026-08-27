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Комфортне тепло. Прогноз погоди на 28 серпня у Харкові й області

Погода 20:10   27.08.2026
Оксана Якушко
Комфортне тепло. Прогноз погоди на 28 серпня у Харкові й області

Прогноз погоди на п’ятницю, 28 серпня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області день прогнозують без істотних опадів. Протягом доби триматиметься хмарна погода з проясненнями 🌥.

Вітер очікують північно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 11 до 16°, вдень від 20 до 25°.

 

У Харкові день пройде без істотних опадів.

Вітер прогнозують північно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 12 – 14°, вдень стовпчик термометра підніметься до 22 – 24°.

Читайте також: Без світла 28 серпня залишаться мешканці одного з районів Харкова

Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2026 в 20:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на п’ятницю, 28 серпня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".