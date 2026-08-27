Запаси на зиму: цибуля, картопля й морква подорожчали, ціни в Харкові
Харків’яни вже можуть закупити запаси овочів тривалого зберігання на осінньо-зимовий період. У міськраді промоніторили ціни на такі продукти.
Яке повідомили в департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, ціни в середньому становлять:
- на картоплю – 20-30 грн/кг,
- на цибулю ріпчасту та моркву – 25-35 грн/кг,
- на буряк – 18-28 грн/кг,
- на капусту білоголову – 20-30 грн/кг.
Для зручності покупців на території великих ринків є окремі майданчики, де можна придбати овочі за оптовими цінами. Тут вартість продукції нижча на 30-40%, кажуть у мерії:
- картопля коштує в середньому 12-16 грн/кг,
- цибуля ріпчаста – 15-20 грн/кг,
- морква – 12-18 грн/кг,
- буряк – 12-16 грн/кг,
- капуста білоголова – 13-20 грн/кг.
«Порівняно з цінами сезону 2025 року подорожчали цибуля (+20%), картопля та морква (+8%). Ціни на буряк та капусту залишилися приблизно на тому ж рівні», – додали в мерії.