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Запаси на зиму: цибуля, картопля й морква подорожчали, ціни в Харкові

Суспільство 14:44   27.08.2026
Вікторія Яковенко
Запаси на зиму: цибуля, картопля й морква подорожчали, ціни в Харкові Фото: Харківська міськрада

Харків’яни вже можуть закупити запаси овочів тривалого зберігання на осінньо-зимовий період. У міськраді промоніторили ціни на такі продукти.

Яке повідомили в департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, ціни в середньому становлять:

  • на картоплю – 20-30 грн/кг,
  • на цибулю ріпчасту та моркву – 25-35 грн/кг,
  • на буряк – 18-28 грн/кг,
  • на капусту білоголову – 20-30 грн/кг.

Для зручності покупців на території великих ринків є окремі майданчики, де можна придбати овочі за оптовими цінами. Тут вартість продукції нижча на 30-40%, кажуть у мерії:

  • картопля коштує в середньому 12-16 грн/кг,
  • цибуля ріпчаста – 15-20 грн/кг,
  • морква – 12-18 грн/кг,
  • буряк – 12-16 грн/кг,
  • капуста білоголова – 13-20 грн/кг.

«Порівняно з цінами сезону 2025 року подорожчали цибуля (+20%), картопля та морква (+8%). Ціни на буряк та капусту залишилися приблизно на тому ж рівні», – додали в мерії.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2026 в 14:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни вже можуть закупити запаси овочів тривалого зберігання на осінньо-зимовий період. У міськраді промоніторили ціни на такі продукти.".