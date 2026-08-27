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Друзі, коли дійде до букви “Х”? – очільниця міськосвіти Харкова (відео)

Оригінально 14:00   27.08.2026
Олена Нагорна
Друзі, коли дійде до букви “Х”? – очільниця міськосвіти Харкова (відео)

1 вересня у Харкові відкриють ще дві безпечні локації для навчання школярів — десяту новозбудовану підземну школу у Немишлянському районі та укриття в ліцеї Слобідського району, відремонтоване за підтримки міжнародних партнерів, розповіла на пресконференції директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко.

Загалом у місті з нового навчального року працюватимуть 24 безпечні локації: десять підземних шкіл (+1), сім станцій метрополітену та сім протирадіаційних укриттів у навчальних закладах (+1). Триває будівництво ще двох підземних шкіл та облаштування додаткової локації на одній зі станцій метро — їх відкриють пізніше.

Деменко підкреслила, що переважна більшість із 24 безпечних локацій Харків будував власним коштом, оскільки державна підтримка залишається мінімальною. З десяти нових підземних шкіл половину звели виключно коштом міського бюджету, а половину — за умови співфінансування з державою (де 70% покриває субвенція, а 30% дофінансовує місто).

«Ті дві школи, що будуються зараз, теж зводяться виключно за кошти міського бюджету. А що робити, як ми в цьому році одержали кошти лише на те, щоб добудувати 24-й ліцей, який зараз будемо відкривати, і 91-й ліцей», — зазначила очільниця міськосвіти.

Головною причиною такої ситуації чиновниця називає нерівномірний розподіл коштів освітньої субвенції.

«Міністерство освіти проводить конкурс. Ми подаємо заклади з проєктно-кошторисною документацією, з експертизою, реєструємо в DREAM. Міністерство розглядає конкурс, і — вибачте, доходить до смішного — вони починають розгляд пропозицій в алфавітному порядку. Скажіть мені, друзі, коли дійде до букви “Х”? Іноді буває так, що сьогодні не дійшли, завтра не дійшли, післязавтра дійшли — а гроші у них уже закінчилися. Так було в цьому році», — обурилася директорка департаменту.

У міськраді закликають профільне міністерство змінити підхід до розподілу субвенції на укриття, надавши пріоритет прифронтовим територіям.

«Поки що будемо мати надію, що наступного року все зміниться. А може… Може нарешті закінчиться війна, і ми будемо працювати. Це така мрія всіх нас, вчителів», — підсумувала Деменко.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2026 в 14:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 вересня у Харкові відкриють ще дві безпечні локації для навчання школярів — десяту новозбудовану підземну школу у Немишлянському районі та укриття в ліцеї Слобідського району.".