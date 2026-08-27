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Друзья, когда дойдет до буквы «Х»? — глава горобразования Харькова (видео)

Общество 14:00   27.08.2026
Елена Нагорная
Друзья, когда дойдет до буквы «Х»? — глава горобразования Харькова (видео)

1 сентября в Харькове откроют еще две безопасные локации для обучения школьников — десятую новопостроенную подземную школу в Немышлянском районе и укрытие в лицее Слободского района, отремонтированное при поддержке международных партнеров, рассказала на пресс-конференции директор департамента образования горсовета Ольга Деменко.

Всего в городе с нового учебного года будут работать 24 безопасные локации: десять подземных школ (+1), семь станций метрополитена и семь противорадиационных укрытий (ПРУ) в учебных заведениях (+1). Продолжается строительство еще двух подземных школ и обустройство дополнительной локации на одной из станций метро — их откроют позже.

Деменко подчеркнула, что подавляющее большинство из 24 безопасных локаций Харьков строил за свой счет, так как государственная поддержка остается минимальной. Из десяти новых подземных школ половину возвели исключительно за деньги городского бюджета, а половину — на условиях софинансирования с государством (где 70% покрывает субвенция, а 30% дофинансирует город).

«Те две школы, которые строятся сейчас, тоже возводятся исключительно за средства городского бюджета. А что делать, если мы в этом году получили средства только на то, чтобы достроить 24-й лицей, который сейчас будем открывать, и 91-й лицей», — отметила глава горобразования.

Главной причиной такой ситуации чиновница называет неравномерное распределение средств образовательной субвенции.

«Министерство образования проводит конкурс. Мы подаем заведения с проектно-сметной документацией, с экспертизой, регистрируем в DREAM. Министерство рассматривает, и — извините, доходит до смешного — они начинают рассмотрение предложений в алфавитном порядке. Скажите мне, друзья, когда дойдет до буквы «Х»? Иногда бывает так, что сегодня не дошли, завтра не дошли, послезавтра дошли — а деньги у них уже закончились. Так было в этом году», — возмутилась директор департамента.

В горсовете призывают профильное министерство изменить подход к распределению субвенций на укрытия, предоставив приоритет прифронтовым территориям.

«Пока будем надеяться, что в следующем году все изменится. А может… Может наконец закончится война, и мы будем работать. Это такая мечта всех нас, учителей», — подытожила Деменко.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2026 в 14:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 сентября в Харькове откроют две безопасные локации для обучения школьников — десятую новопостроенную подземную школу в Немышлянском районе и укрытие в лицее Слободского района.".