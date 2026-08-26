Харьков теряет школьников, детекторы дронов для лесников – итоги 26 августа

МГ «Объектив» напоминает главные новости 26 августа.

В этом году за парты сядет на 4,5 тысячи учеников меньше, чем в прошлом. Такие данные привел во время городской педагогической конференции мэр Игорь Терехов – и назвал статистику «ужасающей». При этом он считает, что от города этот показатель не зависит. Главной причиной оттока людей, разумеется, остается война. По прогнозным показателям, озвученным Тереховым, в этом году Украину покинет 200 тысяч человек. Преимущественно молодежь.

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По мнению Терехова, сейчас важно, чтобы выпускники не уезжали из страны, получив неудачный результат тестирования после ночи без сна из-за взрывов и тревог. Ведь в вузах за границей НМТ не требуется. Мэр предложил разделить мультипредметный тест не менее двух дней: гуманитарный и физико-математический блоки сдавать отдельно. Обеспечить экзаменационные центры психологами. А также предоставить участникам возможность сдать тест во второй раз, если первый результат был неуспешным. Отметим, о необходимости во втором шансе для абитуриентов во время тестирования уже говорил президент Владимир Зеленский. Он заявил о необходимости изменить формат НМТ в следующем году.

Утром дрон попал в машину, которая ехала по трассе в направлении села Зеленая Роща Великобурлукской громады. Харьковская областная прокуратура сообщила: водителя в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Пассажир получила контузию и острую реакцию на стресс. Машина полностью выгорела. Накануне FPV попал в работников газовой службы, которые ликвидировали последствия вражеского удара по сетям в Дергачах. Два автомобиля газовой службы повреждены, взрывные ранения получил водитель. Угрозы его жизни нет, отметил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

Утром прилетело по Холодногорскому району. Днем начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о попадании в Киевский район. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Однако пострадавшие были в области. В Дергачах «прилет» произошел по частному дому – в помощи медиков нуждались два человека. В поселке Рогань в результате утреннего удара БПЛА горели древесина и хозяйственная постройка на территории гражданского предприятия.

О новации сообщает Слобожанский лесной офис. Оборудование работает по принципу пассивного анализа радиочастот и не излучает сингалов, поэтому остается незаметным для противника. Потребность в дополнительных мерах безопасности возникла из-за угрозы российских FPV. Детекторы предупреждают сотрудников лесничества, патрулирующих массивы, обнаруживают и ликвидируют возгорание, а также бригады, отгружающие древесину в пограничные и вблизи зоны боевых действий.

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