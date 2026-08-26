Харьков теряет школьников, детекторы дронов для лесников – итоги 26 августа
МГ «Объектив» напоминает главные новости 26 августа.
Харьков теряет школьников
В этом году за парты сядет на 4,5 тысячи учеников меньше, чем в прошлом. Такие данные привел во время городской педагогической конференции мэр Игорь Терехов – и назвал статистику «ужасающей». При этом он считает, что от города этот показатель не зависит. Главной причиной оттока людей, разумеется, остается война. По прогнозным показателям, озвученным Тереховым, в этом году Украину покинет 200 тысяч человек. Преимущественно молодежь.
Ряд изменений в НМТ предлагает ввести городской голова Харькова
По мнению Терехова, сейчас важно, чтобы выпускники не уезжали из страны, получив неудачный результат тестирования после ночи без сна из-за взрывов и тревог. Ведь в вузах за границей НМТ не требуется. Мэр предложил разделить мультипредметный тест не менее двух дней: гуманитарный и физико-математический блоки сдавать отдельно. Обеспечить экзаменационные центры психологами. А также предоставить участникам возможность сдать тест во второй раз, если первый результат был неуспешным. Отметим, о необходимости во втором шансе для абитуриентов во время тестирования уже говорил президент Владимир Зеленский. Он заявил о необходимости изменить формат НМТ в следующем году.
FPV охотятся на гражданских в Харьковской области
Утром дрон попал в машину, которая ехала по трассе в направлении села Зеленая Роща Великобурлукской громады. Харьковская областная прокуратура сообщила: водителя в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Пассажир получила контузию и острую реакцию на стресс. Машина полностью выгорела. Накануне FPV попал в работников газовой службы, которые ликвидировали последствия вражеского удара по сетям в Дергачах. Два автомобиля газовой службы повреждены, взрывные ранения получил водитель. Угрозы его жизни нет, отметил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.
Дронами атаковали россияне Харьков сегодня
Утром прилетело по Холодногорскому району. Днем начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о попадании в Киевский район. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Однако пострадавшие были в области. В Дергачах «прилет» произошел по частному дому – в помощи медиков нуждались два человека. В поселке Рогань в результате утреннего удара БПЛА горели древесина и хозяйственная постройка на территории гражданского предприятия.
Детекторы дронов закупили для лесников в Харьковской области
О новации сообщает Слобожанский лесной офис. Оборудование работает по принципу пассивного анализа радиочастот и не излучает сингалов, поэтому остается незаметным для противника. Потребность в дополнительных мерах безопасности возникла из-за угрозы российских FPV. Детекторы предупреждают сотрудников лесничества, патрулирующих массивы, обнаруживают и ликвидируют возгорание, а также бригады, отгружающие древесину в пограничные и вблизи зоны боевых действий.
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